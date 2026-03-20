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Gloria Camila se ha sentado en 'El tiempo justo' para aclarar qué sucede con su sobrina Rocío Flores tras dejarse de seguir en sus redes sociales.

Gloria Camila, a Leticia Requejo: "Tienes que cambiar de fuentes"

La socialité ha tenido un fuerte cara a cara con Leticia Requejo en pleno directo. "Leticia, tú tienes que cambiar de fuentes", le lanza la hija de Rocío Jurado y José Ortega Cano provocando el estadillo en la colaboradora. "Por ahí no voy a pasar", le avisa Requejo.

"Me quedaré con la duda, tengo la información muy contrastada", le apostilla luego la colaboradora. Gloria Camila se refiere también a unas palabras que tiene con su sobrina. "La conversación que yo tengo con Rocío después del programa se hace en un ámbito privado, siento no darte detalles", señala.

Requejo destaca tambén si tiene que influir en algo en su 'unfollow' el hecho de que su sobrina "se haya hecho confidente de Manuel Cortés". "Manuel no necesita ninguna defensa", aclara Gloria Camila.

El momento más álgido del cara a cara llegó cuando le pidió que tuviese que "cambiar de fuentes". "No me va a venir ni tú ni nadie a decirme quiénes son mis fuentes, ya está bien. Por mi trabajo no me tiene que velar nadie, para eso tengo experiencia", reconoce la colaboradora del programa de Telecinco. "Hay que contrastar antes de dar información, no dudo de ti ni de tu profesionalidad", le lanzaba la hija de 'La Más Grande'.

Gloria Camila habla sobre su conflicto con Rocío Flores

La socialité ha dado más detalles sobre su distanciamiento con su sobrina en el programa de Telecinco presentado por Joaquín Prat. "No es nada de eso, ni se acerca", dice refiriéndose a todos los rumores que se han dado sobre la cuestión. "Rocío tiene buena amistad con Manuel, igual que yo. Amistades entre chicos y chicas existen y solo pueden ser amistades", aclara.

"En España el deporte nacional es criticar al resto", ha compartido aclarando que "no va a entrar" en dar detalles sobre su "vida privada".