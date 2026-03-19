Ana Carrillo 19 MAR 2026 - 18:43h.

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En los últimos meses son constantes los rumores acerca de una profunda crisis o ruptura entre Rocío Flores y Manuel Bedmar. Esas especulaciones se dispararon cuando hace un mes la nieta de Rocío Jurado concedió una entrevista en 'El tiempo justo' y no quiso aclarar si seguía con su novio, con el que lleva cerca de una década de relación. A raíz de las declaraciones que él ha concedido hoy al programa de Telecinco para hablar del conflicto entre Gloria Camila y Rocío Flores, los colaboradores han abordado esta presunta crisis.

Ha sido Jorge Borrajo el que ha recordado que existen rumores desde hace tiempo y ha continuado Alexia Rivas, que ha compartido su hipótesis con sus compañeros: "Si es cierto que no tiene ni idea [del conflicto entre Gloria y Rocío] y yo me creo no tiene ni idea... Pues lo siento pero yo a una pareja a la que estoy unida le cuento todo".

Leticia Requejo se ha unido a su compañera y ha revelado que ella no solo tiene sospechas, sino que le ha llegado una información desde Málaga que apunta a que existe un distanciamiento entre la pareja: "Me cuentan desde Málaga que, aunque vivan bajo el mismo techo, no se les ve haciendo vida juntos ni comparten ahora mismo grandes planes".

A Joaquín Prat le ha sorprendido que exista un distanciamiento si todavía continúan viviendo juntos, pero Leticia Requejo le ha respondido diciéndole que la explicación que habría es que tienen un perro un común. Tras esta aclaración, la periodista se ha lanzado a dar una hipótesis sobre lo que podría estar pasándole a Rocío Flores, ¡dale al play al vídeo que encabeza este artículo para conocerla!