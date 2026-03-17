Gloria Camila responde a los rumores de crisis con su sobrina, Rocío Flores, tras dejarse de seguir en redes sociales: "Forma parte de mi intimidad"
Las primeras palabras de Gloria Camila tras su conflicto con Rocío Flores
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Estalla la polémica entre Gloria Camila y Rocío Flores después de que tía y sobrina hayan dejado de seguirse mutuamente en las redes sociales. Un acto tras el cual ambas publican una frase: "Y por paz mental uno va desapareciendo lentamente de sitios, compromisos de cosas y personas". La hija de Rocío Jurado ha reconocido que esta coincidencia ha sido "pura casualidad".
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