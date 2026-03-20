Natalia Sette 20 MAR 2026 - 14:35h.

La influencer habla abiertamente de un problema de salud que tiene y los dolores físicos con los que convive

Marta Riumbau comparte el vídeo íntegro de su parto inducido

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Marta Riumbau ha vuelto a abrirse en canal con sus seguidores para hablar de un tema muy delicado: su problema de salud relacionado con la endometriosis. Meses después de compartir públicamente el duro aborto que sufrió , la creadora de contenido ha querido aclarar si tuvo algo que ver y si el problema que sufre ha afectado a su fertilidad.

Aprovechando que recientemente se ha celebrado el Día de la Endometriosis, la influencer ha reflexionado sobre todo lo que implica convivir con esta enfermedad. “El sábado fue el día de la endometriosis y a menudo esta palabra viene acompañada de infertilidad, problemas para quedarte embarazada…”, ha comenzado explicando. Una asociación que, aunque real en algunos casos, también puede generar un miedo innecesario en muchas mujeres.

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“Esto es real, pero no significa que no pueda pasar o que seas infértil”, ha querido matizar. Marta recuerda perfectamente el momento en el que recibió su diagnóstico. “A mí cuando me lo diagnosticaron me dijeron que podía tener problemas para quedarme embarazada”, ha contado. Fue precisamente durante unas pruebas para vitrificar óvulos cuando le detectaron esta patología.

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La influencer ha querido hablar también del impacto emocional que conlleva. “Te genera mucha ansiedad, piensas que no vas a poder ser madre”, ha confesado con total sinceridad. Un sentimiento con el que muchas mujeres se sienten identificadas al enfrentarse a este tipo de noticias.

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Sin embargo, su caso ha demostrado que cada cuerpo es diferente. “Yo me quedé embarazada con un quiste de 6 cm y la segunda vez que me quedé el endometrioma había crecido a 7 cm”, ha explicado. Un quiste de gran tamaño que, tal y como ella misma reconoce, deberá ser intervenido. “Es un quiste bastante grande que me tengo que quitar”, ha afirmado con claridad.

A pesar de las dificultades, Marta también ha querido dar esperanzas a otras mujeres a través de su experiencia. “Suerte o no suerte, las dos veces que lo intenté me quedé embarazada”, ha señalado, aclarando además que la pérdida del segundo embarazo no estuvo relacionada con la endometriosis, sino con un hematoma.

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Ahora, tiene claro el siguiente paso que debe dar con respecto al quiste. “Quiera o no volver a intentarlo me lo quiero quitar porque es grande y está creciendo”, ha explicado. Y es que el dolor físico la acompaña constantemente. “Me provoca bastante dolor, aunque las mujeres hayamos normalizado el dolor”, ha confesado.

Entre los síntomas que sufre, Marta ha destacado uno especialmente duro: “Una de las cosas que me provoca esto es que cuando estoy con la regla, al hacer pipí me duele muchísimo, es un dolor que no sé explicar”. Con esta confesión, Marta Riumbau no solo comparte su historia, sino que también da voz a muchas mujeres que conviven en silencio con la endometriosis.