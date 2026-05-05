Anna Ferrer Padilla y su tercera despedida de soltera en la Toscana: todos los detalles

Rocío Molina 05 MAY 2026 - 12:56h.

La hija de Paz Padilla se ha llevado una sorpresa con una nueva despedida de soltera organizada por sus amigas en la Toscana

Anna Ferrer Padilla desvela quién la llevará al altar en su boda con Mario Cristóbal: "Tenemos libertad de hacerlo diferente"

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Si hay un año que seguro que no olvidará Anna Ferrer Padilla es el de su boda. La hija de Paz Padilla está viviendo muchas emociones a lo largo de estos meses y a falta de cuatro meses para su gran día también se está llevando el cariño de los suyos convertido en sorpresas inesperadas. Tras varias despedidas de soltera y una de ellas en México, se ha sumado otra más (la tercera) organizada por sus amigas y con destino La Toscana.

Como ya empieza a ser tradición, todo se ha orquestado 'a traición' para la creadora de contenido con la complicidad de su prometido Mario Cristóbal. A Anna Ferrer Padilla le han sorprendido su grupo de amigas integrado por Anita Giaever Matamoros, Gemma Pinto, Sara Baceiredo y Ana de Miguel, luciendo camisetas personalizadas y anunciando que se la llevan de despedida de soltera. "We said Tuscany" ("Dijimos la Toscana").

Una situación que ha pillado a la influencer de 30 años completamente fuera de juego y en un momento de agotamiento físico. "Por mi cabeza solo pasaba todo lo que tengo que hacer esta semana", ha escrito en sus redes, enumerando todas las reuniones que tenía y que tendrán que esperar a su regreso de La Toscana.

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A pesar de sentirse abrumaba y atropellada por este secuestro en el que solo le dejaron ducharse y ellas mismas le hicieron la maleta para no perder tiempo, la hija de Paz Padilla se ha mostrado feliz con este viaje que ha comenzado de la mejor de las maneras. Durante el trayecto, Anna Ferrer ha compartido cómo la hija de Makoke y de Kiko Matamoros se ha convertido por un momento en azafata para "avergonzar a la novia" y jalearla entre los pasajeros.

Bajo el sol italiano de la Toscana, la influencer ha confesado sentirse "inmensamente afortunada" por el gesto de sus amigas y por estas experiencias que están viviendo juntas.

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Un momento único de su vida en el que está disfrutando de la pasta, de "pueblecitos muy auténticos" y de un grupo que la ha vuelto a sorprender y con las que está feliz descubriendo este rincón tan mágico.