Rocío Molina 05 MAY 2026 - 10:47h.

La exconcursante de 'Supervivientes' lleva semanas con una cuenta atrás sobre su nuevo proyecto: "Me aterra y emociona a la vez"

Emma García reacciona al descubrir la última decisión personal de Raquel Bollo: "No me lo esperaba"

Compartir







Tras mucho misterio y una campaña en redes, finalmente se ha conocido el gran secreto de Raquel Bollo: el nuevo proyecto de la colaboradora de 'Fiesta' lejos de la televisión. Lo que ella misma ha calificado de "algo muy importante para mí" ha visto la luz y promete ser algo muy comentado.

Tras compartirlo en directo y con una cuenta atrás a Luis Rollán, Paz Padilla, su hija Alma Cortés y la última Emma García, la que fuera concursante de 'Supervivientes' ya siente esa emoción por lo nuevo cada vez más real. "Un proceso largo, pero muy necesario", ha dicho a todos aquellos que se lo ha contado, pero la espera para el resto ha llegado a su fin.

Todos y cada uno de los elegidos para conocer esta noticia han reaccionado con mucha emoción al confiarles su secreto. "Madre mía, Raquel. ¿De verdad? ¿Estás segura? Pues adelante", eran las palabras que Emma García pronunciaba tras darle un abrazo. Y no es la única que se ha llevado sorpresa con su noticia. Su compadre y amigo íntimo Luis Rollán ha declarado que no se lo esperaba a pesar de conocerla a ella mucho.

Canal de Whatsapp de Telecinco

A través de las redes sociales ha trascendido lo que todavía Raquel Bollo no había puesto palabras, pero la colaboradora televisiva se encuentra ante un proyecto muy especial para ella y ambicioso. "El gran misterio", tal como han escrito en X no es otro que una biografía que ha escrito, 'La vida después del ruido', su primer libro.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

La sevillana ha materializado en estas páginas como un testimonio de superación y reinvención personal donde la autora, Raquel Bollo, cuenta su verdad. "Una invitación a mirar atrás sin miedo, a reconocerse con ternura y a seguir adelante, incluso cuando el mundo parece haber hablado por ti", indica en la sinopsis de la obra.

El libro tiene fecha de lanzamiento para el próximo 3 de junio, aunque ya se encuentra en preventa en las plataformas digitales a la espera de que la propia Raquel Bollo haga su anuncio y desvele todos y cada uno de los detalles de este proyecto tan especial y único para ella.