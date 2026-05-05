Lorena Romera 05 MAY 2026 - 13:38h.

La hija de Terelu Campos habla por primera vez de su decisión de prescindir de su nombre de pila al publicar su novela

Carlo Costanzia, entre lágrimas, al descubrir que el bebé que espera con Alejandra Rubio es una niña

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La espera casi ha terminado para los incondicionales de Alejandra Rubio. Después de anunciar su salto al mundo literario, la hija de Terelu Campos ha compartido con sus seguidores uno de los momentos más emocionantes de su vida: tener entre sus manos el primer ejemplar físico de su obra. Mientras abría el paquete, la influencer de 26 años ha explicado el motivo por el que ha decidido publicar la novela sin su nombre completo.

La pareja de Carlo Costanzia, que está esperando su segundo hijo, ha hecho el unboxing más significativo que ha publicado hasta la fecha en sus redes sociales: el de su primera novela. Para la sobrina de Carmen Borrego estas páginas son la culminación de una pasión que la acompaña desde que recuerda. "La lectura siempre ha sido una pasión, desde que soy pequeña. No sabéis la emoción y el trabajazo que hay detrás de esto. Esto es increíble, os lo juro", comenta, mientras va desempaquetando los libros.

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Muy emocionada, la creadora de contenido va descubriendo los detalles de la edición, como las letras en relieve del título. "Estoy enamorada de la portada, los colores... todo tiene un significado. Las letras del título son brillantes". Además, ha querido hacer hincapié en el valor sentimental del libro, asegurando que la dedicatoria es una de las partes más especiales de este proyecto que ha realizado "con todo su amor".

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Pero la decisión más difícil fue el nombre bajo el que publicar Si decido arriesgarme, su primera novela. "Esto es algo que me costó mucho decidir y sobre lo que me dieron total libertad", ha confesado en este reel. Su principal duda era si mantener su nombre de pila, Alejandra Rubio, o apostar por la identidad con la que se la conoce en redes sociales y como se refieren a ella desde su círculo más privado, Ale Rubio.

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Finalmente, apostó por este último por un motivo de peso. "Decidí Ale Rubio porque todo mi entorno, mi gente, mis amigos y también la gente de Instagram, me conoce así. Para mí era muy importante que pusiera Ale Rubio", ha señalado, dejando claro que busca una conexión directa con sus seguidores, que cree que podrán convertirse en sus potenciales lectores.