Lorena Romera 05 MAY 2026 - 09:00h.

La médico ha recibido duras críticas al mostrar las caras de sus hijos, de 4 y 3 años

Carla Barber habla de su enfermedad de corazón tras un susto en su última prueba médica

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Carla Barber ha despixelado a sus hijos, de 4 y 3 años, y ha recibido una oleada de criticas por parte de sus seguidores. Aunque los ha habido que tenían muchas ganas de "por fin ver sus caritas" y han recibido estas imágenes muy ilusionados, la exconcursante de 'Supervivientes' ha generado un gran revuelo al publicar el rostro de Bastian y Bosco.

La fecha elegida no ha sido casual. Con motivo del cuarto cumpleaños de su primogénito, la médico especializada en medicina estética ha compartido un extenso álbum de fotos donde ha enseñado por primera vez al completo la cara de sus pequeños. Un gesto que ha abierto un intenso debate entre quienes celebran la belleza de los niños y lo mayores que están y quienes cuestionan los motivos de este repentino cambio en su actitud en redes sociales.

Para acompañar este despixelado, la que fuera modelo ha dedicado unas palabras llenas de sentimiento a Bastian, dejando entrever que su llegada fue el motor que la ayudó a superar una de las etapas más difíciles de su vida: "Llenaste mis días de luz y conseguiste iluminar los momentos más oscuros. Me hiciste ver todo lo bueno en medio de un caos de tristeza y me enseñaste lo que es de verdad el amor incondicional. Gracias, hijo mío, por haber llegado para cambiarme".

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Críticas a Carla Barber por despixelar a sus hijos

Como era de esperar, la publicación se ha llenado de reacciones y el debate en redes no ha tardado en estallar. Muchos seguidores han caído rendidos al ver a los pequeños con comentarios como "por fin se les puede ver la cara, es para morirte de amor", "qué preciosas", "son iguales que su mamá". Otros la han llamado "madraza" y le han dicho que se ve que son niños "puramente Barber, llenos de energía".

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Pero otros han dejado a un lado los parecidos y han hecho especial hincapié en la exposición repentina de los menores y en los motivos que habría detrás de este cambio de actitud. Los usuarios se preguntan "por qué ahora si siempre los había tapado" y le comentan que "es extraño que muestre ahora sus rostros".

Sin embargo, hay quien encuentra una razón clara: "Por dinero", comentan. "Publicando la cara de los niños ha conseguido más de 29mil likes, cuando sus publicaciones anteriores pasaban prácticamente desapercibidas. Ahí tenéis el motivo por el que ha enseñado los niños", especulan otros usuarios.

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Pese al aluvión de críticas que ha recibido al despixelar a sus hijos, Carla Barber no se ha pronunciado al respecto ni ha respondido a ninguno de los comentarios.