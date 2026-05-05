Natalia Sette 05 MAY 2026 - 12:23h.

Los exconcursantes de 'Supervivientes' viven unos días de absoluta desconexión en un hotel de lujo todo incluido

Claudia Martínez y Mario González debaten sobre si mostrarán o no la cara de su bebé y llegan a una conclusión

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Claudia Martínez y Mario González han viajado hasta México buscando desconexión y disfrute. Tras haber compartido un tierno momento vivido con su bebé , los exconcursantes de ‘Supervivientes’ han cruzado el charco para disfrutar de su ‘babymoon’. Esta escapada, destinada a que los padres pasen tiempo de calidad juntos antes de convertirse en tres, ha estado cargada de lujo y momentos inolvidables.

La primera parada de su viaje fue Torreón, Coahuila, un destino con un significado muy especial ya que es donde vive el padre de Mario. La pareja quiso aprovechar la ocasión para darle una sorpresa antes de continuar con su itinerario por tierras mexicanas. Durante su estancia en esta zona, realizaron la Ruta Madero y Carranza hasta llegar a Parras, donde se alojaron en el hotel Reserva María Aurora. Este exclusivo establecimiento cuenta con habitaciones cuyos precios oscilan entre los 250€ y los 367€ por noche.

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Tras unos días de desconexión en el interior, la pareja se desplazó hasta su segunda parada: Los Cabos. Para esta parte del viaje, Claudia y Mario han elegido el hotel Marquis Los Cabos, un complejo de cinco estrellas donde todas las habitaciones son ‘suites’ con vistas al mar. El precio de la estancia en este lujoso hotel varía desde los 500€ hasta los 1113€ por noche.

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Claudia ha quedado fascinada con la ubicación, compartiendo con sus seguidores que “las vistas desde la habitación son muy fuertes”, además de destacar la comodidad de que el hotel sea "todo incluido". De hecho, la mayoría de los días los pasaron sin salir del complejo o dando paseos por la playa más cercana a él.

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Ha sido en uno de estos días de ‘relax’ cuando la pareja ha vivido uno de los momentos más emocionantes de todo el embarazo. Claudia ha mostrado cómo Mario sentía por primera vez las patadas de su hija. “Mario ha notado por primera vez a Valentina y nos ha hecho mucha ilusión”, confesaba la influencer.

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Para completar la experiencia, la pareja contrató una excursión para el avistamiento de ballenas, una actividad que ronda los 300€. Durante el trayecto, tuvieron la suerte de presenciar a una ballena junto a su cría, una imagen que les emocionó enormemente y convirtió el viaje en uno de los más especiales. Aunque al prinicpio, la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' confesó que hubiera preferido ir a Maldivas, al final del viaje confirmó que ir a Los Cabos había sido la mejor decisión.