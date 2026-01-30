Marta Riumbau se desahoga tras el bache de salud de su hija

Natalia Sette 30 ENE 2026 - 17:31h.

La influencer cuenta qué ha pasado con su hija y por qué siente tanta impontencia

El mes de enero está siendo especialmente intenso para Marta Riumbau. La influencer, que atraviesa una etapa de cambios junto a su hija Julieta , ha querido desahogarse con sus seguidores tras el bache de salud de su hija. A través de sus redes sociales, la catalana se ha mostrado sincera sobre lo que ocurre con su pequeña.

Acostumbrada a contar su día a día con su comunidad, Marta ha utilizado sus ‘stories’ de Instagram para desahogarse y contar qué está pasando. Aunque ella misma ha contado lo feliz que está por ver que su hija se ha adaptado bien a la escuela infantil que empezó hace poquito, todo tiene un lado negativo. “La primera semana de escuela infantil y ya hemos caído en un virus estomacal”, ha contado angustiada

La exnovia de Diego Matamoros ha explicado que entiende perfectamente que esto forme parte del proceso pero esto no implica que duela menos ver a su hija enferma. “Ya sé que es normal y es lo que pasará hasta que fortalezca su sistema inmune. Pero… puff, verla así y no poder hacer casi nada…”, ha puesto junto a una foto donde se ve su pequeña descansando sobre su regazo.

Julieta, de apenas 14 meses, se enfrenta así a uno de los primeros baches que llegan con los cambios de rutina y la incorporación a un centro infantil. Aunque Marta sabía que esto pasaría, pues es normal cuando un niño se expone a estos entornos, no estaba lista para ver a su pequeña malita y sin fuerzas.

La influencer no ha publicado todavía ninguna novedad sobre el estado de salud de su hija y no ha hecho ninguna otra publicación. Ahora mismo en lo único que está centrada es en cuidarla y que se recupere lo antes posible para seguir con la rutina como hasta ahora.

La catalana ha dicho en varias ocasiones lo afortunada que se siente de tener un trabajo, como es el de influencer, que le permite estar en casa con su hija y poder dedicarle todo el tiempo que se merece. Desde que la pequeña llegó a su vida, la creadora de contenido no se ha separado ni un momento de su bebé y mucho menos en momentos tan difíciles como estos.