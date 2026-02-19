Marta Riumbau se sincera sobre un importante cambio en su hija: “Nunca me preocupé”

Natalia Sette 19 FEB 2026 - 16:35h.

Marta Riumbau comparte con sus seguidopres un avance de su hija Julieta de un año

Marta Riumbau se sincera tras dejar a su hija por primera vez en la escuela infantil

Marta Riumbau está acostumbrada a compartir todo sobre su maternidad a través de su perfil de Instagram, en el que cuenta con más de 900.000 seguidores. Su hija Julieta, que ha pasado por un delicado momento de salud , ha dado un importante paso y la expareja de Diego Matamoros lo ha hablado abiertamente en sus ‘stories’.

Desde que dio a luz a su pequeña, la influencer ha ido publicando c ada paso que ha dado su hija y esta vez no iba a ser menos. Julieta ha empezado a comer sólidos y Marta no puede estar más feliz. “Para las mamis que lo estáis pasando regu con la comida: Julieta ha estado 14 meses siendo el biberón su alimento principal”, ha comenzado explicando.

Gran parte de su comunidad está formada por mujeres que ya son mamá o están a punto de serlo y valoran mucho las opiniones y consejos de la creadora de contenido. “No comía casi nada, seguía dándole bibe cada 3/4 horas porque además comía poca cantidad”, ha continuado contando.

Según la Organización Mundial de la Salud, los niños a partir de los seis meses pueden ir introduciendo en su dieta alimentos sólidos. No obstante, hay bebés a los que les cuesta más y continúan más tiempo con la leche como alimento principal. Este ha sido el caso de Julieta y es por ello que Marta comparte el cambio con mucho orgullo.

“Ha hecho un cambio ella sola de un día para otro. Nunca me preocupé pero si tenía ganas de verla comer y avanzar en ese tema”, ha compartido. Aún así, la influencer deja claro que su hija ha estado siempre sana y creciendo lo que debía a pesar de alimentarse solo de leche. “Ella estaba perfecta, ha crecido muy bien y no tenía carencias, simplemente comía lo que necesitaba”, ha querido aclarar.

“Os lo digo por si os pasa lo mismo, cada bebé tiene su ritmo, se puedeeeee”, ha termina diciendo animando a todas las mamás que están pasando por lo mismo. Mientras explica este gran avance, la youtuber va cortando la fruta favorita de su hija y poniéndola en una bandeja para que se la coma.

Marta cuenta que el mango en su fruta preferida y que las uvas sin piel le gustan mucho también. Esta vez ha ido a la frutería para comprar fruta nueva e introducirla poco a poco y ha optado por la pitaya amarilla. La influencer no puede evitar la felicidad que siente porque su hija por fin coma sólidos.