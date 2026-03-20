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Rocío Flores se ha pronunciado por primera vez desde que salió a la luz su enfrentamiento con Gloria Camila. Todo comenzó cuando ambas dejaron de seguirse en redes sociales, aunque después se supo que, en realidad, Gloria Camila había bloqueado a su sobrina.

El motivo del conflicto entre tía y sobrina fue, en un primer momento, un misterio. Sin embargo, Leticia Requejo lo desveló en 'El tiempo justo': la hija de José Ortega Cano estaría molesta con Rocío por haber defendido a Manuel Cortés en el triángulo amoroso que Gloria habría mantenido con él y su actual pareja, Álvaro García.

Rocío Flores ha hablado a su llegada a Madrid para participar en debate el de 'De viernes', donde abordará la última hora con imágenes inéditas de 'Supervivientes 2026' junto a José María Almoguera y María Jesús Ruiz. Allí, también se ha referido a las teorías sobre su distanciamiento con su tía: "Todas las teorías están genial".

Rocío Flores: "Solamente sé que Gloria es Gloria y yo soy yo"

La joven ha querido dejar claro que no va a pronunciarse públicamente sobre este asunto: "Sabéis perfectamente que no tengo ningún problema en hablar sin pelos en la lengua y decir lo que tengo que decir en cada momento y me da igual que sea cobrando o gratis, pero en esta ocasión lo tenéis que entender que no puedo hablar".

Cuando le preguntan si sigue queriendo a Gloria, Rocío responde con evasivas: "Creo que no hace falta que responda a la pregunta", y sobre una posible reconciliación añade: "No tengo ni idea, no me lo tenéis que preguntar a mí".

Además, al ser preguntada por las explicaciones que ha dado Gloria en 'El tiempo justo', comenta: "Solamente sé que Gloria es Gloria y yo soy yo". Finalmente, evita enviar cualquier mensaje a su tía, que se encuentra en el plató: "No, ninguno, nada, no tengo nada que decir".

Alexia se ha posicionado al lado de Leticia y ha desvelado qué le ha dicho Gloria a Leticia en el pasillo antes de que diera comienzo el programa. Su compañera le ha agradecido el gesto y ha confirmado lo que ha dicho Alexia, provocando que Joaquín Prat intercediera: "Yo entiendo que lo hace todo mucho más interesante, pero al final voy a tener que prohibiros que habléis en la salita porque a mí me hacéis lo del off the record y no me sentaría bien"