Rosa Mohedano explica por qué rompió su relación con su exmarido y el motivo por el que no le llamó

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Sin miedo a nada, Rosa Benito ha concedido una entrevista a '¡De viernes!' en la que ha afrontado como nunca antes todas las polémicas de su entorno más cercano. En especial, la excuñada de Rocío Jurado se ha pronunciado sobre el motivo detrás de su ruptura total con su exmarido, Amador Moheadano, y ha respondido a las fuertes declaraciones que este dio en este mismo programa hace unos meses.

Tras sufrir un grave ingreso hospitalario, Amador Mohedano se sentaba hace unos meses en el plató del programa de Bea Archidona y Santi Acosta, donde desvelaba que su Rosa Benito no se había interesado por sus problemas de salud: "No he recibido ni una sola llamada". También, el hermano de Rocío Jurado, aseguraba que estaba preparado para "ver a Rosa con otro hombre". Ahora, la propia Rosa Benito ha tomado la palabra para contestar a su exmarido.

Rosa Benito bloqueó a Amador Mohedano hace dos años

Actualmente, "la relación es nula", señala la entrevistada, quien además considera que está en su derecho de no tenerla. De hecho, confiesa que lleva dos años bloqueado: "Pasó algo que a mi me molestó y preferí hacerlo y estoy en mi derecho. Llamé a quien tenía que llamar para hacerle saber el por qué no lo hacía, me dio mucha pena pero creo que a veces hay que avanzar y no te puedes anclar en lo que no es para delante".

Sin entrar en detalles, confiesa: "No me estaba haciendo daño pero es verdad que yo le comento algo a él y lo hace saber". Esto le hizo pensar que no valía la pena, añade. "Es la gota que colma el vaso y no hay marcha atrás", añade.

"Nosotros somos dos personas que vamos a estar unidas toda la vida y es el padre de mis hijos. De hecho, es la persona que yo más he querido en mi vida", afirma. Sin embargo, hace dos años tomó la decisión y asegura: "Estoy muy feliz".

No le llamó durante su ingreso hospitalario

Aunque Terelu Campos intuye que "algo gordo" tuvo que suceder entre ellos para que no le llamase tras su grave ingreso a pesar de la fotografía que publicó su hija: "Todos nos alarmamos muchísimo. No creo que tú no te alarmaras".

No obstante, Rosa Benito tiene una explicación: "La foto que sale es una foto que hace mi hija de un video. Cuando tú congelas esa imagen a lo mejor no está tan bien como cuando es una foto en sí. Es verdad que él estaba muy delgado pero él no estaba tan mal como se puede ver en esa foto". Algo que sabe fielmente por un motivo: "Tenemos contacto por nuestros hijos. Si a mí me pasa algo, ¿tú te crees que no se lo van a hacer saber a él?"