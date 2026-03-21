Antía Troncoso 21 MAR 2026 - 01:43h.

Compartir







Alejandra Rubio ha visitado por primera vez '¡De viernes!' para conceder su entrevista más personal, una noche en la que, además, la hija de Terelu Campos ha anunciado la feliz noticia de su segundo embarazo. También en el plató se encontraba su primo José María Almoguera, quien le dedicaba unas palabras tras el anuncio de su embarazo y sorprendía al lanzarle un gran zasca. ¡No te lo pierdas!

Esta noche, la hija de Terelu Campos se ha sincerado como nunca, contestando, entre otras cosas, a si es ella quien, como muchos aseguran, la que controla los tiempos el clan Campos, estableciendo límites a su familia sobre lo que pueden o no pueden contar en televisión. También, Alejandra ha hablado sobre los diferentes rifirrafes que ha tenido con su tía Carmen Borrego en los distintos platós de televisión, como consecuencia de las cosas que está habría contado públicamente:

"Si esto me pilla hora no hubiese pasado jamás. Ha sido una cosa muy mal gestionada por las dos. Hice las cosas muy mal y ella también. No fue una buena actitud por parte de ninguna de las dos", ha señalado Alejandra Rubio. Unas palabras que José María Almoguera, hijo de Carmen Borrego estaba escuchando atentamente.

El gran zasca de José María a Alejandra Rubio

Lo cierto es que en los últimos años la relación de primos entre José María Almoguera y Alejandra Rubio ha sido de lo más distante. Tanto es así que, el hijo de Carmen Borrego no conoce al hijo de Alejandra, que ya tiene un poco más de un año. Sin embargo, hace unas semanas en este mismo programa, Almoguera aseguraba que ella y Alejandra mantuvieron una pequeña y sincera conversación. Lo que apuntaba a una posible reconciliación entre ellos.

No obstante, esta noche, cuando José María Almoguera ha tomado la palabra para dedicarle unas palabras a su prima, después de que esta anunciase su embarazo, y no ha dudado en lanzar un demoledor zasca que ha dejado en shock a todos los colaboradores: "Enhorabuena, felicidades. Disfruta mucho de tu segundo hijo y lo compartas todo con los que quieras y pues nada, que disfrutes con los que realmente consideres que son tu familia".

La reacción de Alejandra al zasca de Almoguera

Tras las duras palabras de su primo, Alejandra Rubio ha respondido tajante: "Me lo he encontrado antes y ya le he visto la actitud que llevaba. No me sorprende. Que cada uno utilice lo que considere. Estábamos en un buen momento, pero, oye, si se quiere utilizar esto para ganar dinero, fenomenal".

"Tener esta actitud así de dolido cuando yo he dicho que no tengo nada en contra es darse un protagonismo que no pertenece. ¿Cuál es el conflicto ahora?", ha añadido Alejandra, que explicaba las razones por las que no ha querido contar a nadie, excepto a sus familiares más cercanos la noticia de su embarazo: "No lo he contado porque he tenido mis motivos médicos y he preferido mantenerlo en secreto y llevarlo con mi familia intima, fin".