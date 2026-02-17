Noemí Salazar cierra un parque de bolas y lo llena de superhéroes por el cumpleaños de su hijo

Rocío Molina 17 FEB 2026 - 15:31h.

La exconcursante de 'GH VIP' ha tirado la casa por la ventana con el tercer cumpleaños de su hijo: su fiesta de lujo y de superhéroes

Noemí Salazar lo ha vuelto a hacer. La exconcursante de 'GH VIP' ha demostrado que no solo es la reina del 'brilli', sino también de montar las mejores fiestas de cumpleaños para sus hijos sin escatimar en lujos ni en presupuestos. Para celebrar el tercer cumpleaños de su hijo Antoñito, la influencer ha optado por total exclusividad cerrando un parque de bolas entero y llenándolo de superhéroes, la gran pasión de su niño.

Bajo el cartel de 'Reservado para Noemí Salazar', la integrante de 'Los Gipsy Kings' ha blindado la gran fiesta de cumpleaños que ha montado exclusivamente para su hijo. El lugar escogido por Noemí Salazar ha sido 'Hop Galaxy', un parque de bolas gigante y que se define como el 'Trampoline Park donde puede jugar toda la familia'.

Algo que han hecho la influencer, su marido Antón, su hija Mimi, Raquel Salazar, otros familiares y el pequeño homenajeado. Pero no han estado solos. A la gran fiesta montada por Noemí Salazar ha acudido Spiderman, Batman y el mismísimo Capitán América. Los superhéroes que vuelve loco a su hijo Antoñito. "Está flipando. Es el día más feliz de su vida", ha dicho la exconcursante de 'GH VIP' en sus historias de Instagram donde ha mostrado el gran despliegue de medios de esta fiesta.

Toda la decoración ha sido un auténtico homenaje al mundo de los superhéroes y la personalización ha llegado a niveles tan extremos que Noemí Salazar ha enseñado de la mesa de dulces chucherías con la cara de su Antoñito y su nombre. "Yo esto no lo he visto en mi vida", ha manifestado ella misma asombrada.

El lado solidario de la fiesta organizada por Noemí Salazar

El nivel de detalle ha rozado la excelencia al ver la impresionante tarta coronada por una figura de Batman, los vasos decorativos, los globos, colores y hasta el 3 (de los años de Antoñito) inspirado en la ciudad de Gotham. Pero también ha estado presente el trasfondo solidario.

Porque además de cerrar el parque de bolas exclusivamente para ellos y contar con Batman, Spiderman y el Capitán América de invitados, Noemí Salazar ha desvelado la identidad de estos superhéroes bajo sus disfraces.

"Estos profesionales son cirujanos oncológicos infantiles y en sus ratos libres son personajes y donan todo lo que recaudan para estos niños. Ellos sí que son unos verdaderos superhéroes", ha destacado la hija de Raquel Salazar acerca de esta iniciativa que busca hacer felices y donar lo recaudado para niños enfermos.