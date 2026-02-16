Equipo Outdoor 16 FEB 2026 - 09:00h.

La protagonista de 'Los Gipsy Kings' habla del problema de salud que tiene y el remedio con el que trata de sobrellevarlo

Mónica Hoyos y Noemí Salazar se enzarzan en 'GH DÚO' en una tensa discusión

Noemí Salazar, participante de 'Los Gipsy Kings', se ha sincerado sobre el problema de salud que sufre. Con total naturalidad, ha reconocido que esta situación es ya una batalla recurrente en su vida, y, por ello, cuenta con su remedio infalible que no ha dudado en recomendar a todos aquellos que pasan por lo mismo.

Visiblemente agotada, la finalista de 'GH VIP' y defensora de su madre Raquel Salazar en 'GH DÚO', ha confesado por sus historias de Instagram que esta semana está pasando por una fuerte crisis de migraña. "Como veis, ni el filtro me tapa las ojeras", ha explicado Noemí a sus seguidores, dejando claro que el dolor está siendo tan intenso que ni siquiera los trucos de las redes sociales logran disimular su mal estado.

Pero entre tanto dolor, la creadora de contenido ha querido compartir su remedio infalible. Se trata de un gorro térmico específico para migrañas que utiliza la terapia de frío para aliviar la inflamación y la presión.

"Esto es lo que me salva la vida", ha afirmado mientras mostraba el accesorio, que guarda directamente en el congelador. El funcionamiento es sencillo pero efectivo, el gorro, de un material flexible y oscuro, se coloca sobre la cabeza cubriendo incluso los ojos, proporcionando una oscuridad total y un frío intenso que ayuda a disminuir el dolor.

La hija de Raquel Salazar -que ha sido expulsada tras una reñidísima votación con Carlos Lozano- ha decidido dar visibilidad a este producto, ya que se trata de una solución recomendada por especialistas para quienes no encuentran alivio solo con fármacos. El frío actúa como un analgésico natural, ayudando a controlar la inflamación que suele acompañar a estas crisis tan severas.

La influencer, que siempre intenta ayudar a su comunidad con consejos prácticos, ha asegurado que para ella es "mano de santo" y no ha animado a todos los "migrañosos" que la siguen a probarlo. Sin duda, Noemí Salazar ha demostrado que detrás de las cámaras también hay batallas personales que no siempre son fáciles de lidiar.