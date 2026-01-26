Lidia González 26 ENE 2026 - 17:09h.

El exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ se sincera sobre su pasado académico y habla de su futuro profesional

Darío Linero lanza una petición a Almudena Porras tras su reencuentro

Darío Linero llega a mtmad a resolver una de las grandes incógnitas que hay tras su paso por República Dominicana y ha querido contarlo todo. Después de confesar cómo se tomaron sus padres su ruptura en el programa, el que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ desvela su nivel de estudios. Además, aclara dónde trabaja tras dejar la empresa del padre de Almudena Porras, en la que ha estado durante toda su vida. ¡Dale al play y no te pierdas todo lo que ha contado, en exclusiva, para Mediaset Infinity!

Dispuesto a que la audiencia le siga conociendo, se sienta frente a las cámaras para sincerarse sobre su pasado académico y explicar lo que ha hecho antes de dar el salto a la fama. El que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ habla claro sobre sus estudios y desvela cómo comenzó a trabajar en la empresa del padre de su expareja, Almudena Porras.

“Él me enseñó desde pequeño”, asegura el creador de contenido al hacer referencia al que fuera su suegro durante 11 años. Además, el influencer se sincera y confiesa la verdadera opinión de su madre sobre su decisión respecto a los estudios.

Capítulo completo: Darío Linero aclara a qué se dedica tras abandonar la empresa de su exsuegro

Una de las grandes incógnitas desde que diera lugar el reencuentro de ‘La isla de las tentaciones’ es a qué se dedica el influencer después de anunciar la decisión laboral que había tomado. Ahora, el andaluz llega dispuesto a aclarar a qué se dedica tras abandonar la empresa de su exsuegro y se sincera sobre su futuro profesional.

Darío Linero llega a mtmad con muchas ganas de resolver algunas dudas de sus seguidores y comentar todo lo que ha vivido en República Dominicana. El que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ no solo habla de su nivel de estudios, sino que también se sincera y confiesa qué es de lo que más se arrepiente de su paso por el reality. Además, aclara su situación sentimental y la hace una firme petición a Almudena Porras tras ‘El debate final de LIDLT’. ¡Dale al play y descubre todo lo que ha contado para Mediaset Infinity!