Fiesta 22 MAR 2026 - 18:14h.

María José Campanario se muestra muy dura contra Rosa Benito: analizamos su demoledor mensaje en 'Fiesta'

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La entrevista de Rosa Benito en '¡De viernes!' está teniendo muchas consecuencias. La cuñada de Rocío Jurado no solo desveló el motivo por el cual ha decidido bloquear a Amador Mohedano, sino que aprovechó su entrevista en plató para cargar contra Rocío Carrasco con críticas muy duras hacia su sobrina. Muchos han reaccionado a estas palabras, pero lo sorprendente ha sido ver lo que ha dicho María José Campanario al respecto. Ha estallado y se ha mostrado muy crítica a la hora de decir lo que piensa.

María José Campanario suele ser bastante discreta a la hora de opinar y no se suele pronunciar ante los conflictos, pero, en esta ocasión, no ha sido así. La mujer de Jesulín de Ubrique se ha pronunciado a través de las redes sociales, mostrando lo que piensa sobre todo lo que dijo e hizo Rosa Benito durante su entrevista de este viernes. La Campanario ha escrito un demoledor mensaje en el que hace un retrato de Rosa Benito de los últimos veinte años, de cosas que ha vivido y que ha callado durante mucho tiempo... hasta ahora.

El duro mensaje de María José Campanario a Rosa Benito

"Esta señora que habla en el vídeo se ha pasado más de veinte años colaborando con un juicio mediático y un 'acoso' hacia mi persona y cuando ha dejado de ganar pasta de según qué productora ha venido a seguirme y a darme 'me gusta' a mis fotos", es parte de esas palabras que, sin duda, no van a dejar indiferente a nadie y que, probablemente, tengan mucha repercusión. "Después de haber puesto a parir a mi familia. No se puede esperar menos de ella... Es deleznable lo que ha dicho", añade María José Campanario en el mensaje que lee Kike Calleja desde el plató de 'Fiesta'.

De esta forma, la mujer de Jesulín critica las palabras de Rosa Benito, que no dudó en cuestionar a su sobrina y su papel como madre y también como hija durante su intervención en '¡De viernes!' y, además, saca a la luz algo que llevaba callando durante dos décadas, destapando cómo ha actuado, según ella, a lo largo de estos años. Cabe señalar que María José ha escrito estas palabras en el post de Instagram de un influencer que ha hecho un repaso de la entrevista de Rosa Benito y en que ha dado su opinión al respecto cuestionando el papel de Rosa Benito contra su sobrina Rocío Carrasco.

Otros de los puntos que ha criticado María José ha sido el hecho de que Terelu Campos no fuese más vehemente con Rosa Benito a la hora de plantarle cara y defender a su amiga, Rocío Carrasco. En este punto, los colaboradores debaten sobre si debería haber saltado más contra ella o si debería mantenerse en el estricto papel de colaboradora. Kike Calleja apunta, en este sentido, que Rocío, en varias ocasiones, le ha pedido a Terelu que no la defienda ni se meta en guerras por ella.

Por otro lado, Aurelio Manzano se ha puesto en contacto con María José Campanario y dice que está muy molesta a pesar de que Rosa Benito no la nombra en su entrevista: "Se sintió muy dolida con las cosas que dijo de Rocío Carrasco y Ortega Cano", comenta el periodista, haciendo también alusión a unas supuestas palabras que Rosa Benito iría diciendo en los pasillos de Telecinco sobre la familia para que luego sus compañeros las contasen en plató.

Además, Aurelio lee un mensaje que María José le manda a Rosa: "Deja de seguirme en las redes sociales. Deja de darme like en las redes sociales". Cuando los colaboradores se preguntan por qué la Campanario no bloquea a Rosa, esta sería su explicación al respecto: "Prefiero dejarla que se humille cada vez que me da 'me gusta'. Es lo mínimo que merece por mi parte". En 'Fiesta' recordamos los enfrentamientos televisivos que han protagonizado María José Campanario y Rosa Benito.