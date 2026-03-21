Fiesta 21 MAR 2026 - 18:59h.

'Fiesta' ha captado las primeras imágenes de Amador Mohedano tras escuchar a su ex contar que lleva dos años bloqueado por algo que hizo

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Un equipo de 'Fiesta' se ha desplazado hasta Chipiona en busca de Amador Mohedano tras la demoledora entrevista de su ex, Rosa Benito, en el plató de '¡De viernes!'. La que fuera cuñada de Rocío Jurado reconoció en el programa de Bea Archidona y Santi Acosta que no tiene relación con el padre de sus hijos desde hace dos años, concretamente desde el momento en el que Amador contó algo que ella le había confiado: "Me sentó muy mal y decidí bloquearle".

Desde entonces, Rosa y Amador no han vuelto a tener contacto hasta el punto de que Rosa no se puso en contacto con él durante su último ingreso hospitalario, y Amador no felicitó a Rosa por su 70 cumpleaños. Rosa le explicó a los colaboradores del programa que sabía de Amador a través de sus hijos, de la misma manera que el manager estaba informado de la madre de sus hijos.

Kiti Gordillo ha logrado las primeras palabras de Amador Mohedano y la reportera ha sido testigo del gran cabreo del hermano de Rocío Jurado. Amador, que había salido al veterinario con uno de sus perros, era interceptado por la reportera de 'Fiesta' y su cámara. Así hablaba Amador sobre la entrevista de la madre de sus hijos:

"Muy bien, me han parecido muy bien esas palabras. Lo que ella diga me parece que está muy bien, de rabia te digo eso, que muy bien todo. No quiero tener contacto con ella".

Amador se pronuncia sobre el conflicto de Rocío Flores y Gloria Camila

El hermano de Rocío Jurado sigue manteniendo muy buena relación tanto con la hija de su hermana, Gloria Camila, como con Rocío Flores, la hija de su sobrina. Pese a que no ha trascendido aún el motivo por el que tía y sobrina están distanciadas y han dejado de seguirse en redes, Amador se ha puesto en contacto con ellas para interesarse por lo sucedido:

"No tengo ni idea de lo que ha pasado entre ellas, yo cuando hablé con ella me dijo que era una tontería y punto, he llamado más y no me han devuelto las llamadas, no sé nada más".