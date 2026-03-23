Lidia González 23 MAR 2026 - 17:36h.

La protagonista de ‘Casados a primera vista’ cuenta todos sus secretos de belleza y se sincera sobre los problemas que ha tenido en la piel

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Ainhoa Cabrera ha querido compartir un gran descubrimiento que ha hecho y ha contado todos los detalles al respecto. Por ello, después de desvelar todas sus operaciones y retoques estéticos, la protagonista de ‘Casados a primera vista’ habla del sérum de “esperma de salmón” que usa. La creadora de contenido quiere tener su piel lo más cuidada posible y está en busca de encontrar los mejores productos para ello. ¡Dale al play y no te pierdas nada de lo que ha contado, en el capítulo completo, en Mediaset Infinity!

“Hay un nuevo principio activo que se está poniendo de moda”, comienza explicando la influencer. La protagonista de ‘Casados a primera vista’ se ha sincerado sobre este componente que está comenzando a introducir en su rutina diaria. La creadora de contenido, que ha enseñado fotos de su pasado como modelo y bailarina de ballet, lo tiene claro: “Me gusta mucho”.

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Ainhoa Cabrera confiesa su rutina de ‘skin care’ y comparte todos sus trucos de belleza

Ainhoa Cabrera ha dejado muy claro lo presumida que es y lo mucho que le gusta cuidarse, algo que incluso ha levantado muchas sospechas sobre los tratamientos estéticos que se podría haber realizado, algo que ha aclarado. Además de eso, la participante de ‘Casados a primera vista’ confiesa su rutina de ‘skin care’ y comparte todos sus trucos de belleza. Con muchas ganas de que sus seguidores consigan estar a la última, la creadora de contenido desvela todos los pasos que hay que seguir y los mejores componentes que utilizar: “Hay que tener mucho cuidado”.

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La protagonista de ‘Casados a primera vista’ habla de los problemas que ha sufrido en la piel

Ainhoa Cabrera no solo tiene una rutina muy bien definida de cuidado por pura belleza, sino que se ha sincerado sobre algunos inconvenientes con los que ha tenido que luchar a lo largo de su vida. Por ello, la protagonista de ‘Casados a primera vista’ habla de los problemas que ha sufrido en la piel. La madrileña confiesa lo mucho que ha tenido que luchar por ello: “Lo he pasado mal y, por eso, sé mucho de productos y de ingredientes activos”. ¡Dale al play y no te pierdas nada de lo que ha contado para Mediaset Infinity!