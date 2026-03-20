Lidia González 20 MAR 2026 - 12:30h.

La protagonista de ‘Casados a primera vista’ cuenta los detalles de la lesión de rodilla por la que se retiró de su carrera como bailarina

Descubre todo lo que ha contado Ainhoa Cabrera, en Mediaset Infinity

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Ainhoa Cabrera se sienta frente a las cámaras de mtmad para sacar a la luz todos sus secretos mejor guardados. Después de haber estado “ausente” de redes sociales durante un tiempo y desvelar todas sus operaciones y retoques estéticos, la protagonista de ‘Casados a primera vista’ enseña imágenes inéditas de su pasado como modelo y bailarina de ballet. La madrileña cuenta todos los detalles, en exclusiva. ¡Dale al play y no te pierdas nada de lo que ha contado, en el capítulo completo, en Mediaset Infinity!

La creadora de contenido, que ha sido tachada de haberse realizado muchos retoques estéticos, ha querido mostrar a la audiencia cómo era en su adolescencia. Ainhoa, que ha grabado una conversación que mantuvo con Marc, ha querido desvelar sus habilidades más desconocidas y cuenta toda la historia que hay detrás de estas facetas: “Esto fue en un certamen de belleza en China”. La influencer presume de su pasado profesional como modelo.

Ainhoa Cabrera habla de la lesión de rodilla que acabó con su carrera como bailarina

Ainhoa Cabrera ha echado la vista atrás, no solo para hablar de todo lo que ha vivido como modelo, sino también para contar todos los detalles sobre su carrera como bailarina, que acabó abruptamente por una lesión de rodilla. La participante de ‘Casados a primera vista’ explica en qué punto se encontraba en ese momento y se sincera: “Estaba en quinto de conservatorio con matrícula de honor”.

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Las complicaciones que tuvo en su operación de nariz

La creadora de contenido ha desvelado, de una vez por todas, los retoques estéticos que se ha realizado, después de que le hayan dicho que lleva hecho “de todo”. Tras explicar el motivo real por el que tuvo que operarse la nariz, cuenta toda la verdad sobre la complicación que tuvo. La protagonista de ‘Casados a primera vista’ se sincera como nunca para opinar sobre el resultado final de su nariz y confiesa si está contenta con él.

Todos los retoques estéticos de Ainhoa Cabrera: ¿Se ha operado el pecho?

Sin ninguna duda, unos de los primeros comentarios que recibió la madrileña tras iniciar su participación en ‘Casados a la vista’ fueron críticas sobre su físico, especialmente por la especulación de sus posibles retoques. Ainhoa Cabrera destapa todos todas las intervenciones que se ha realizado y confirma si se ha operado el pecho, como tanto se le ha achacado.

Las imágenes de Ainhoa Cabrera de pequeña: su cambio físico

Ainhoa Cabrera ha enseñado imágenes inéditas de su infancia y muestra su cambio físico después de todos los comentarios negativos que ha estado recibiendo. Además, la protagonista de ‘Casados a primera vista’ comenta los cambios de look que ha tenido y los conjuntos con los que vestía de pequeña.