Patricia Fernández 24 FEB 2026 - 01:44h.

Los participantes tienen la oportunidad de mirar los móviles de sus parejas y esto provoca infinidad de reacciones

Una gran bronca entre Laura y Lorenzo en sus primeras horas en la convivencia acaba en una reconciliación con mucha pasión

Una de las dinámicas de esta semana en 'Casados a primera vista' era que los participantes pudieran revisar el teléfono de su pareja para descubrir información que no saben y conocer cómo es la forma de actuar de la otra persona, lo que desataba grandes tensiones entre algunos matrimonios.

Una de las que se mostraba más afectada era Laura, que no daba crédito al ver entre las conversaciones de Lorenzo una con su madre, en la que ella le direccionaba a cómo actuar en el programa o cómo hablaba sobre ella: "¿Qué quiere decir fresca? Esto no son consejos, sé lo que es, ella quería que quedases bien en televisión, una cosa es que te de consejos y otra decirme cómo tienes que tratarme". Mientras él le explicaba que "le ha tratado como él ha querido" y que no ha hecho ningún papel.

Laura también podía leer lo que la madre de Lorenzo le contaba a su hijo sobre lo que el padre de Laura le había contado sobre ella: "Con la que estoy enfadada es con él, mi padre no me conoce una mierda, no tengo nada que justificar". Lo que hacía que él preguntase por lo que su padre había dicho sobre ella y a Laura esto no le gustaba nada: "¿Te importa mucho lo que opine él? ¿Qué tiene que ver contigo? Mejor cállate, no te importo yo una mierda, ahora se te ha visto la cara".

Mientras Lorenzo miraba la conversación de su pareja su padre: "Quiero ver la relación que tienes con él". Algo que ella no llegaba a entender del todo.

Tras reflexionar lo que había leído y lo que generaba en ellos, todo esto terminaba en un fuerte enfrentamiento y lo que generaba el peor momento entre el matrimonio desde que se dieran el 'sí, quiero' en el altar: "¿Qué coj* es esto? No me parece normal".

Laura y Lorenzo, del enfado a la reconciliación en su sincero momento con los expertos

Después de este complicado momento entre ellos, sorprendían a todos en el siguiente encuentro de las parejas con los expertos al ver su actitud: "¿Habrá sido por los móviles?" Y ellos terminaban confesando lo que había ocurrido y que incluso ella "se había quitado el anillo".

Se sentaban frente a los expertos y Laura se rompía al explicar lo que todo esto había generado en ella: "Me siento traicionada, no siento que esto esté siendo real, una vez más he vuelto a confiar y siempre terminan haciéndome daño". Lo que hacía que Lorenzo reconociera la conversación con su madre, de la que no se arrepiente, pero sí de hacerla daño, de la que reconocía que se está enamorado: "Me siento dolido por ti, por haber perdido eso que teníamos".

"Yo ya sabía desde hace tiempo que él me importaba y él se está dando cuenta ahora de lo que puede estar perdiendo", reaccionaba ella, la que también tiene claro que está empezando a sentir algo fuerte por él. Lorenzo dejaba claro su miedo de perderla, recordando los buenos momentos que han pasado: "Han sido porque me han salido del corazón". Y ante esta sinceridad se daba una reconciliación entre ellos: "Me parece muy valiente, te quiero".