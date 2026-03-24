Anabel Pantoja sufre una dura pérdida: "No merecías irte así"

Rocío Molina 24 MAR 2026 - 18:07h.

La influencer y exconcursante de 'Supervivientes' ha comunicado una dura pérdida que ha sufrido a sus seguidores

David Rodríguez, pareja de Anabel Pantoja, emite un comunicado explicando su situación: "Quiero pedir disculpas"

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Anabel Pantoja ha compartido una triste noticia con sus seguidores a través de su perfil oficial de Instagram. La exconcursante de 'Supervivientes' y sobrina de Isabel Pantoja ha sufrido una dura pérdida y a través de una fotografías del pasado le ha querido rendir homenaje, mostrando su unión y el dolor que está sintiendo ahora.

Después de que su pareja David Rodríguez sufriese un hackeo en su cuenta profesional de Instagram y viviesen mucha tensión con este embrollo, de nuevo, un varapalo ha sacudido la que fuera finalista de 'Bailando con las estrellas'. Una despedida que nunca hubiera querido dar y que se ha producido demasiado pronto.

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Sin decir exactamente qué vínculo le unía a la mujer con la que aparece en las fotos, ni el motivo de su pérdida, Anabel Pantoja ha mostrado unos muy buenos momentos de su juventud a través de estos recuerdos y que encajar este tipo de noticias siempre es muy difícil y nunca se está lo suficientemente preparada para hacerles frente.

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Anabel Pantoja ha lamentado esta terrible noticia y a través de estos recuerdos gráficos ha querido dejar vivo su recuerdo, aunque haya preferido mantener la privacidad y no haya dado más datos a sus seguidores de esta dura pérdida.

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"No merecías irte así", han sido las palabras en las que la influencer ha volcado su dolor para aliviar el vacío que deja esta pérdida y que le ha mostrado una vez más lo efímera que es la vida. A través de esta publicación, Anabel Pantoja ha transmitido vulnerabilidad y ha recordado a sus seguidores la importancia de valorar cada instante junto a las personas que una quiere.