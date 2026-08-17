El refugio de Joel Benedicto tras su ruptura con Andrea Arpal

Natalia Sette 17 AGO 2026 - 13:51h.

El exparticipante de 'La isla de las tentaciones' enseña qué está haciendo para sobrellevar la ruptura y lanza una profunda reflexión

Andrea Arpal y Joel Benedicto podrían haber terminado su relación: todas las pistas de la ruptura

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Joel Benedicto ha decidido afrontar los rumores de ruptura con Andrea Arpal enfocado plenamente en sus proyectos profesionales y en su círculo más cercano. Mientras la catalana reaparecía en redes sociales confirmando su vuelta al trabajo tras unos días cogiendo fuerzas , el exconcursante de 'La isla de las tentaciones' ha optado por refugiarse en su gran pasión.

No es un secreto para nadie que Joel es un apasionado del deporte. Desde hace un tiempo, el creador de contenido tiene un centro de entrenamiento en Sant Cugat del Vallès , un gimnasio que le costó más de 100.000 euros poner en marcha. Tras unos días bastante convulsos desde que estallarán las alarmas de una posible ruptura, el influencer ha convertido este espacio en su principal vía de escape.

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A través de su Instagram, el catalán ha compartido un revelador vídeo en el que aparece entrenando al máximo nivel dentro de sus instalaciones junto a su grupo de amigos de confianza. Acompañando a las imágenes, Joel ha publicado una contundente reflexión que muchos han interpretado como una clara indirecta sobre el momento que vive: “Rodéate de personas que te hagan querer ser mejor, no de personas que te hagan conformarte”.

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Con esta significativa declaraciones, el catalán deja entrever la importancia de contar con un entorno sano que le impulse a crecer en todos los ámbitos de su vida. Tras haber invertido una cuantiosa suma de dinero y meses de intenso trabajo en su local, Joel demuestra que su prioridad actual pasa por apoyarse en sus amistades y centrar toda su energía en sacar adelante su ambicioso negocio.

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De esta forma, al igual que Andrea Arpal se ha volcado de lleno en sus obligaciones en la clínica, Joel Benedicto parece haber encontrado en el entrenamiento y en sus compañeros de gimnasio el refugio perfecto para pasar página. Aunque ninguno de los dos ha emitido aún un comunicado oficial, el distanciamiento en redes y las reflexiones de ambos confirman que sus caminos están cada vez más alejados.