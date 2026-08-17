Carlos Otero 17 AGO 2026 - 10:00h.

Darío Linero, de 'LIDLT' y 'Supervivientes' ha padecido importantes cambios estéticos a raíz de su popularidad mediática

El currículum profesional de Darío Linero, de ‘Supervivientes’: de los neumáticos a la televisión

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Pasar por realities tan extremos como ‘La Isla de las Tentaciones’ o ‘Supervivientes’ te puede cambiar por dentro, pero también por fuera. Eso es lo que le ha pasado a Darío Linero, concursante de la novena temporada del formato de parejas y de la edición 2026 del reality de aventuras hondureñas. El exnovio de Almudena Porras, de 26 años, ha vivido cien vidas en un solo año y ha experimentado notables cambios físicos y de estilo con respecto a su “yo” de hace 365 días.

Además, el influencer ha pasado por una época complicada de salud, con un ingreso hospitalario de por medio. Darío ha sufrido una apendicitis que se vio agravada por el tiempo que tardó en acudir a urgencias. Debido a ello, estuvo varios días sin poder moverse en una camilla de hospital y su cuerpo ha notado las consecuencias.

Tinta en la piel

El paso por República Dominicana puso patas arriba la vida del joven malagueño. Linero se marchó a LIDLT con una novia de once años, trabajo estable, un alquiler común, planes de futuro... y regresó sin nada de todo aquello. Aquel tsunami emocional tuvo consecuencias directas sobre su imagen. Una de las primeras decisiones del nuevo Darío fue tatuarse el cuerpo.

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A diferencia de muchas personas, que se inician en el mundo de la tinta con diseños pequeños y discretos, Darío decidió ir a por todas y cubrió todo su brazo izquierdo en apenas un par de meses. El televisivo acudió a un estudio de Jerez de la Frontera, en Cádiz, y marcó para siempre su extremidad con un diseño que combina letras egipcias, representaciones de animales y rostros humanos.

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Transformación corporal extrema

La forma física de Darío ha pasado por diferentes fases durante los últimos meses. Tras la grabación y emisión de 'LIDLT 9' vivió un significativo aumento de peso que él mismo abordó con sus seguidores. "Con respecto a lo que decís de que estoy más gordo, cuando salí de 'La Isla de las Tentaciones' pesaba 71 kilos. Actualmente estoy haciendo una dieta de volumen para definir antes de verano y he subido 11 kilos, por lo pronto", decía el ex de Almudena Porras.

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Todos esos kilos se fueron al traste tras su paso por ‘Supervivientes’, durante los meses de marzo, abril y mayo de este año. Las penurias vividas en los Cayos Cochinos devolvieron a España a un Darío mucho más consumido, que pronto tuvo que empezar a redefinirse.

Nuevo look para una nueva etapa

Los cambios corporales también han impulsado una redefinición de su estilo personal e incluso de su armario. El nuevo Darío Linero presta mucha más atención a la ropa que luce y ha aprovechado el rapado al que se sometió en la célebre ‘Mesa de las Tentaciones’ de ‘Supervivientes’ para profundizar en su transformación estética.

Actualmente, Darío Linero apuesta por una imagen más contemporánea y también más sofisticada. Ha renunciado a la comodidad de las prendas deportivas para inclinarse por la moda casual, y su nuevo corte de pelo le aporta una imagen más varonil y atractiva.

Cambios laborales y vitales

Todos estos cambios físicos son también fruto de modificaciones personales. Al terminar ‘Supervivientes’, el joven aseguró que regresaba de la experiencia siendo "más generoso y más cariñoso con las personas que tengo”. Además, ha puesto en pausa su trabajo en el sector de los neumáticos para aprovechar la popularidad adquirida y explorar nuevas vías profesionales relacionadas con la comunicación, la publicidad y la creación de contenido digital.

El último revés que ha afectado a su forma física

Tras varios días ingresado en el hospital por una complicada apendicitis, Darío se ha sincerado con sus seguidores sobre las secuelas que le han quedado a nivel físico. El creador de contenido ha experimentado una notable pérdida de peso y masa muscular que deberá ir poco a poco recuperando según vaya mejorando su estado de salud.

Él mismo declaró hace unos días a través de sus 'stories' que su estado actual "es incluso peor que cuando vine de Honduras porque he perdido masa muscular". Al andaluz le ha afectado bastante porque había trabajado muy duro en conseguir el cuerpo de sus sueños. "Me fastidia bastante porque había estado bastante centrado en el gimnasio y había recuperado bastante mi físico, pero me ha venido esto y otra vez lo he vuelto a perder", contaba molesto.

Una vez se encuentre bien, el exparticipante de 'La isla de las tentaciones' volverá a recuperar su rutina y sus hábitos saludables para volver a la forma física que tenía antes de la operación.