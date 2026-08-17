Lorena Romera 17 AGO 2026 - 11:17h.

Miri Pérez-Cabrero disfruta de sus vacaciones en Ibiza con Alejandro Albalá y su padre: las imágenes

La pareja confirma su relación nueve meses después de 'Supervivientes All Stars'

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Miri Pérez-Cabrero está disfrutando de unos días de vacaciones en Ibiza en compañía de los suyos y, entre los momentos que ha compartido con sus seguidores, hay dos protagonistas que no han pasado desapercibidos: Alejandro Albalá y su padre. La que fuera concursante de 'Supervivientes' y 'Supervivientes All Stars' ha publicado varias imágenes de su escapada y ha vuelto a posar junto a su pareja. Una publicación en la que también presume de la buena sintonía que 'su niño' tiene con su padre.

Se trata de la segunda vez que Miri comparte públicamente una imagen junto a Albalá desde que ambos confirmaron su relación este verano. La primera fue precisamente para oficializar su noviazgo, nueve meses después de conocerse durante su participación en 'Supervivientes All Stars'. En aquella ocasión, la pareja posaba en un romántico selfie y la influencer se dirigía a él con un significativo: "con todo mi ser, Alejandro Albalá".

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Ahora, unas semanas después de hacer pública su historia de amor, la chef vuelve a incluir a su pareja en sus redes sociales. Y lo hace en un escenario diferente: unas vacaciones familiares en Ibiza en las que también está presente su padre.

Una de las fotografías más llamativas de la escapada muestra precisamente a Alejandro Albalá disfrutando de un baño junto al padre de Miri. Ambos aparecen en el agua, sonrientes y relajados, compartiendo un momento de lo más especial durante sus vacaciones familiares. Una imagen que deja entrever la naturalidad con la que el televisivo se ha integrado en el entorno familiar de la catalana.

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"¡Me pinchan y no me encuentran sangre! ¿Pero y este color del agua?", escribe la creadora de contenido, sorprendida por el color del agua de la isla pitiusa. "A veces viajamos lejísimos en busca de sitios increíbles y cada vez me doy más cuenta de que España es un país tremendamente rico", añade en su post.

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La influencer también ha aprovechado su publicación para lanzar un mensaje a sus seguidores sobre la importancia de cuidar estos espacios naturales. "Por favor cuidemos de las calas", pide, antes de recomendar que quienes las visiten se lleven sus residuos, eviten gritar o poner la música demasiado alta para permitir que el resto de visitantes puedan disfrutar de estos lugares con tranquilidad.

Unas imágenes en las que podemos ver a Miri posando con un favorecedor vestido blanco junto al mar. "Es un camisón, pero me chifla y me lo estoy poniendo casi cada día. A mi niño también le encanta", escribe la joven. Esta referencia a 'su niño' vuelve a poner el foco en Alejandro Albalá, dejando al descubierto la forma cariñosa que tiene de llamarle.

Casi un mes después de hacer pública su relación, la pareja se relaja disfrutando de sus vacaciones en Ibiza. Una escapada de la que disfrutan junto al padre de Miri Pérez-Cabrero que, a juzgar por su enorme sonrisa, está encantado con su yerno.