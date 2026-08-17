Andrea Arpal reaparece tras su ruptura con Joel Benedicto

Natalia Sette 17 AGO 2026 - 12:44h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' reaparece tras salrtar las alarmas sobre una posible ruptura con su novio, Joel Benedicto

Joel Benedicto se sincera sobre lo que no le gusta de Andrea Arpal

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Andrea Arpal ha vuelto a dar señales de vida en sus redes sociales tras desatar todas las alarmas sobre su situación sentimental con Joel Benedicto. Después de que saliera a la luz que la pareja de 'La isla de las tentaciones' se había dejado de seguir en Instagram y tras compartir profundas reflexiones sobre la soledad, la influencer ha reaparecido para explicar cómo se encuentra.

La joven catalana ha querido justificar ante sus miles de seguidores la razón por la cual se ha mantenido completamente al margen de la exposición mediática durante los últimos días. Tras varios días caóticos marcados por las insistentes especulaciones sobre su ruptura definitiva con Joel, con quien convivía desde hacía nueve meses , la influencer ha reaparecido en sus stories para retomar su rutina.

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“Ayer estuve desaparecida y cogiendo fuerzas porque hoy vuelvo a trabajar”, ha confesado con total sinceridad ante su comunidad. Andrea ha dejado entrever que ha necesitado un tiempo de reflexión personal para procesar los últimos acontecimientos de su vida sentimental antes de hacer frente a sus responsabilidades profesionales.

Con la firme intención de recuperar la normalidad poco a poco y refugiarse en su trabajo en una clínica estética, la creadora de contenido ha detallado cómo afronta este regreso a la rutina. “La verdad es que hoy la clínica va a estar tranquilita porque no va a haber doctores ni nada”, ha explicado.

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A pesar del evidente bache emocional que supone cerrar esta etapa junto a Joel Benedicto, con quien ha vivido continuas idas y venidas desde hace años, la creadora de contenido ha demostrado su firme intención de salir adelante y que esto no afecte al resto de ámbitos de su vida. “Vamos a por el primer día”, ha terminado diciendo.

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De esta forma, enfocando todo su esfuerzo en la rutina laboral y rodeada de la tranquilidad de su entorno de trabajo, Andrea Arpal inicia este nuevo capítulo personal. Aunque ni ella ni Joel han emitido todavía un comunicado formal aclarando los motivos de la separación, las contundentes palabras de la catalana parecen confirmar que el distanciamiento es ya definitivo.