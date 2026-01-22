Lara Guerra 22 ENE 2026 - 02:00h.

Andrea y Enrique se sincera sobre el punto más complicado de la relación en 'LIDLT'

Claudia Chacón se abre tras 'La isla de las tentaciones 9' y admite qué fue lo que más le dolió de la infidelidad de Gilbert

Compartir







Tras 'La isla de las tentaciones 9', Andrea y Enrique tomaban la decisión de salir juntos de la hoguera final, apostando así por su relación. Asimismo, la pareja acudía juntos al reencuentro cuatro meses después para desvelar todo lo que sucedía tras volver de la República Dominicana.

Junto a Sandra Barneda visualizaban las imágenes de su paso por el reality y Andrea con una sonrisa se sinceraba como nunca antes: "Nosotros fuimos como última bala de la relación, estábamos muy quemados. Para mí, 'La isla de las tentaciones' me ha cambiado la vida y la relación, vuelvo a ser feliz con él, aquella chica que confiaba plenamente y que cada uno podía tener su vida. Me ha ayudado a confiar y a alejarme de mis tormentas".

Sin embargo, la pareja llegaba al debate final mencionando cómo estaba su relación, en la que nombraban un corto "bien", algo que llamaba encarecidamente la atención del público, colaboradores e incluso la presentadora. Tras esto ambos se daban la mano y Andrea comenzaba a contar su situación actual: "Estamos bien, pero sí que es verdad que, como yo te dije en la isla, nosotros defendemos el amor ante todo y nosotros decimos que si el barco se hunde para uno lo hacemos submarino".

Continúa: "Lo hemos tenido que hacer submarino pero hay alguna fuga"; después Enrique tomaba la palabra para seguir con la historia: "No estoy pasando un momento fácil en mi vida en general y hace poco yo salí de fiesta y, he hecho comentarios feos. No quiero quitarle valor de nada. Salí de fiesta, me emborraché y dije 'a ver si hay chicas guapas, me calenté y obviamente le llegó a Andrea. Al principio se lo negué porque a veces he sido cobarde y he dicho muchas mentiras, y creo que un paso de madurar es eso".

Asimismo, Enrique reitera en que finalmente se lo contó y que se lo admitió. Ante esto, Andrea decide contar también su versión: "Hace dos semanas venimos Enrique y yo a Madrid y hay una movida con Rodri. Él me cuenta cosas que hace Rodri de fiesta".

Ante esto, Sandra no duda en pedir a la participante de 'La isla de las tentaciones 9' que mencione esas presuntas cosas que hace Rodri: "En una fiesta en Murcia soltó comentarios de que casi se va a la cama con una chica porque está hasta los huevos de la relación. Va a una fiesta a Madrid y se pasa la noche diciendo que está cachondísimo perdido porque están todas tremendas".

Eso es lo que a mí me llega. Yo no sé si es verdad, pero antes de dudar de él porque a Rodri me lo creo entre cero y nada...pues Enrique ha negado cosas como la de Murcia". De nuevo, Enrique entra en conversación para aclarar: "Salimos de fiesta y le cogí una rosa a Andrea, y Helena le dijo a Rodri 'mira que mono lo que hace' En este momento le dice que yo no soy tan bueno y que casi me voy a la cama con una, y yo ahí decidí no callarme cosas que había hecho él".

Enrique detalla las cosas de Rodri: "Fuimos a un sitio y hubo una que casi le come el cuello"

Tras esto, Enrique las explica ante el plató: "Fuimos a un sitio y hubo una que casi le come el cuello y le avisé 'tío, ten cabeza'. Además, Helena desvela que él le recomendó dejarlo con Rodri.

Después de dar a entender que Rodri y Helena deberían dejar su relación. Enrique se dirige a Andrea para sincerarse con ella: "Sé que ahora mismo duras, pero yo estoy muy tranquilo". Además, también le ha expresado a Rodri cómo se siente con él: "Hemos estado todo el día juntos y no hemos hablado nada", a lo que él le responde: "Sabes el cariño que te tenía y me jode por eso estar así contigo. Ese día fue un malentendido por todas partes. Yo escuché una llamada en la que tu hablabas con Helena y sería en caliente, pero me dijiste cosas feas hacia mi familia".

Sandra zanja esto y pide a la pareja que por favor expliquen en qué punto se encuentra su relación. Enrique detalla que "en base a eso no ha vuelto a desconfiar en mi. Ahora mismo estamos en un punto malo", a lo que ella explica también que "no es malo en el sentido de fatal, pero a raíz de esto yo le dije que no le podía proporcionar la confianza de una de relación de verdad. Las dos veces que ha llegado la ha liado y me escribió también una chica por Instagram".

Sin embargo, también le aclara a Enrique que ahora mismo no le puede dejar porque no le parece "lo suficientemente grave como para dejarte". Explica también que es una falta de respeto y que necesita ganar de nuevo esa confianza: "Estamos intentando ganar la confianza otra vez".