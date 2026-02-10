Lidia González 10 FEB 2026 - 12:11h.

El exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ desvela si le gustaba más Sandra Barrios que Almudena Porras

El cara a cara definitivo de Borja y Darío en 'Tentaciones Privé'

Borja Silva ha dado el paso de sentarse frente a las cámaras de mtmad para aclarar muchos detalles de su vida y ha querido hablar de un tema que ha sido muy cuestionado. Después de sincerarse sobre su dura infancia y la muerte de su padre, el que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ explica el motivo por el que no le puso el collar a Almudena Porras en el programa. Tras haber sido muy preguntado, el influencer ha querido resolver todas las dudas. ¡Dale al play y no te pierdas nada de lo que ha contado, en exclusiva, para Mediaset Infinity!

La elección del collar del creador de contenido ha sido un tema muy polémico desde el inicio del programa y, ahora que está feliz con la andaluza, se ha sincerado sobre la decisión que tomó. El que fuera tentador de ‘La isla de las tentaciones’ ha confesado si está elección se debía a que le gustaba más Sandra que Almudena.

Después de que la influencer cuente cómo ha sido llevar su relación en secreto durante la emisión del programa, es el momento de que Borja se sincere sobre el inicio de su paso por República Dominicana. Borja Silva explica por qué decidió “guiarse” en la ceremonia de los collares.

Capítulo completo: Borja Silva se sincera sobre su pasado amoroso

Borja Silva se ha abierto por completo, no solo para hablar de su dura infancia, sino también para hablar sobre su vida sentimental. Aunque está muy ilusionado por lo que tiene con Almudena, la andaluza no ha sido la única mujer de su vida y ha querido contar todos los detalles. El que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ se sincera sobre su pasado amoroso y habla sobre el recuerdo que guarda de su primer amor.

Borja Silva llega pisando fuerte a mtmad para contar todos los detalles de su vida y que se descubra una faceta desconocida de él. El que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ confiesa la verdadera razón por la que le puso el collar a Sandra y no a Almudena. Además, el creador de contenido se sincera sobre sus estudios y cuenta a qué se dedicaba antes de su salto a la fama. ¡Descubre la respuesta, en ‘Mi momento’, disponible en Mediaset Infinity!