Ana Carrillo 17 MAR 2026 - 18:59h.

'En todas las salsas' ha contactado con el novio de Claudia para conocer su opinión sobre su relación con Gerard en 'Supervivientes'

La identidad de la nueva novia de Luitingo y sus fotos, en exclusiva: "Es guapísima"

Compartir







Claudia Chacón y Gerard Arias ya han tenido rifirrafes en 'Supervivientes 2026' y en las redes sociales se comenta que la amiga de Almudena Porras sigue sintiendo algo por el que fuera su tentador favorito en 'La isla de las tentaciones 9'. Alba Carrizo, colaboradora de 'En todas las salsas' - el programa al completo ya está disponible en Mediaset Infinity -, se ha puesto en contacto con Sergio, novio de la ex de Gilbert, para conocer su opinión sobre esta relación.

No es la primera vez que Sergio aparece en un formato de mtmad, ya que Claudia lo presentó a sus seguidores antes de marcharse a Honduras para participar en la actual edición del reality de supervivencia. En ese vídeo, contaron cómo se habían conocido y cómo habían dado el paso de iniciar su romance después de que ella saliera de 'La isla de las tentaciones' sin pareja tras haberle sido infiel a Gilbert con Gerard.

En un audio que le ha enviado a Alba Carrizo, el novio de Claudia ha desvelado que "entendería perfectamente" que la estudiante de Derecho "intentase buscar apoyo" en Gerard y ha revelado el motivo por el que piensa esto. También ha aclarado si se ha sentido celoso en algún momento de los acercamientos entre ellos en los Cayos Cochinos y qué piensa del concurso de su pareja. ¡Dale al play al vídeo que encabeza el artículo para conocer todas sus declaraciones!