Alejandra Rubio se enfrenta a Sandra Aladro y termina al borde de las lágrimas

Ana Carrillo 23 MAR 2026 - 18:59h.

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Alejandra Rubio ha recibido muchas críticas tras anunciar su segundo embarazo en '¡De viernes!'. Su novio y padre del bebé, Carlo Costanzia, ha estallado en las redes sociales para defender a su pareja. En 'El tiempo justo' se han proyectado las declaraciones del hijo de Mar Flores y, tras escucharle, la hija de Terelu Campos ha reactivado su discusión con Sandra Aladro.

Previamente, Sandra Aladro le había dicho a Alejandra que ha comercializado con su vida al anunciar su embarazo en un programa de televisión, algo que a la prima de José María Almoguera no le había sentado nada bien y ha aprovechado el apoyo que le ha brindado Carlo para comentar que las críticas de las que habla su novio no solo proceden de las redes, sino también de los platós: "Acabo de vivir una situación con Sandra, de mujer a mujer, que es lo más triste de todo".

Su compañera ha reaccionado y han proseguido su discusión, que ha terminado con la sobrina de Carmen Borrego al borde de las lágrimas. Ha recibido el consuelo y los consejos de Joaquín Prat, Gloria Camila y Alexia Rivas. "No puedes llevarte estos sofocos, Alejandra", le decía el presentador, ante lo que ella respondía: "¿Ahora entiendes cómo está Carlo? ¿Alguien entiende a Carlo ahora?".

También ha recibido un mensaje de apoyo de Jorge Javier Vázquez, que ha conectado en directo con 'El tiempo justo' para dar comienzo a 'El diario de Jorge' y ha querido aprovechar para decirle a Alejandra que es muy "pro" ella, consiguiendo sacarle una sonrisa: