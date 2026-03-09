Patricia Fernández 09 MAR 2026 - 03:24h.

Visto en la parte en Mediaset Infinity de la gala de 'Supervivientes: Conexión Honduras'

Sandra Barneda reacciona a las sorprendentes palabras de Carmen Borrego sobre Paola Olmedo: "¿De verdad?"

En la parte en Mediaset Infinity de 'Supervivientes: Conexión Honduras' surgía el tema del matrimonio en Honduras cuando el marido de Marisa Jara hablaba de lo que le está costando haberse separado de ella, lo que terminaba con Marta Peñate contando cómo es su vida de casada junto a Tony Spina.

En la pasada edición de 'Supervivientes', Tony Spina no dudaba en lanzarse a la aventura como concursante, el que vivía esta aventura extrema y también se iba a llevar uno de sus mejores recuerdos: la boda con Marta Peñate.

La pareja reconocía que estaban centrados en otros temas y por eso no habían visto el momento de darse el 'sí, quiero' y 'Supervivientes' les dio la oportunidad. Marta no dudaba en viajar a Honduras para sorprender a Tony Spina y proponerle que se uniesen en matrimonio.

La pareja no dudaba en dar este importante paso en 'Supervivientes' frente a sus compañeros de programa y ante la audiencia, lo que convirtieron en un momento de lo más emocional.

Han pasado ya meses desde aquello y Sandra Barneda preguntaba a la colaboradora en el plató durante la gala dominical de 'Supervivientes' por cómo va está vida de casada con Tony Spina, lo que ella respondía: "Va igual que la de antes". Y bromeaba con esto: "Como estamos casados, voy más por c* y no pasa nada".

