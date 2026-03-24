Los planes de Laura Escanes para su futura boda con Joan Verdú

Equipo mtmad 24 MAR 2026 - 18:40h.

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Otro martes más se ha estrenado en Mediaset Infinity un nuevo programa de 'En todas las salsas', en el que Vai ha repasado junto a los colaboradores los salseos más destacados de la semana y han entrevistado a Cristina Castillo, tentadora favorita de Darío Linero en 'La isla de las tentaciones', y a Tony Spina. Uno de los temas que han comentado son las declaraciones que ha hecho Laura Escanes en el podcast de su amigo Abel Planelles.

La influencer ha revelado que le gustaría casarse con su novio, Joan Verdú, un esquiador andorrano con el que lleva saliendo poco más de un año y con el que mantiene una relación a distancia porque ella vive en Madrid y él ha estado residiendo en Andorra y en Austria por motivos laborales.

En tan solo unos días, Laura Escanes soplará las 30 velas en la tarta y se cumplirán nueve años de su boda con Risto Mejide, celebrada el 20 de mayo de 2017 cuando ella tenía 21 años. En el podcast de su amigo Abel, 'Actuality', ha confesado que le gustaría que esta segunda boda fuera "íntima" y Pedro Jota, colaborador de 'En todas las salsas', ha revelado lo que Laura le contó hace un par de semanas cuando hablaron de la posibilidad de que ella se diera el 'sí, quiero' con Joan Verdú.

"Me dijo que ella se quería casar y que iba a ser una boda muy diferente a la primera con Risto", ha comenzado diciendo Pedro Jota, cuyas declaraciones al completo tienes en el vídeo que encabeza este artículo.