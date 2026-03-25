El impresionante hotel en el que se alojan Sofía Suescun y Kiko Jiménez en pleno Miami Beach

Natalia Sette 25 MAR 2026 - 08:00h.

Los exconcursantes de 'Supervivientes' enseñan cómo es el incríble hotel en el que se están quedando en el corazón de Miami Beach

Sofía Suescun comparte una impactante imagen de su vientre

Compartir







Sofía Suescun y Kiko Jiménez no sólo están viviendo un momento ilusionante con la construcción de su ‘Villa Playa’ , sino que también están disfrutando de una escapada muy especial en Estados Unidos. Los exconcursantes de ‘Supervivientes’ han puesto rumbo a Miami, donde se alojan en un espectacular hotel situado en pleno Miami Beach, una ubicación privilegiada con vistas directas a la playa.

El alojamiento elegido por la pareja destaca por sus múltiples instalaciones. Entre sus servicios, el hotel incluye desayuno diario, gimnasio totalmente equipado del que ya han hecho uso, pues aún estando de vacaciones quieren mantenerse en forma . Una piscina de grandes dimensiones y amplias zonas verdes repletas de palmeras, además de acceso directo a la playa. Un entorno idílico que ha conquistado por completo a Sofía y Kiko.

PUEDE INTERESARTE El truco de Sofía Suescun para tener un abdomen bien definido

Las habitaciones tampoco se quedan atrás. Con una superficie aproximada de 28 metros cuadrados, cuentan con camas de gran tamaño y enormes ventanales que permiten disfrutar de la luz natural durante todo el día. Algunas de ellas, como la de la pareja, disponen además de balcón con vistas al mar. Despertarse con el sonido de las olas y vistas al océano se ha convertido en uno de los grandes placeres de este viaje.

En cuanto a los precios, alojarse en este exclusivo hotel no está al alcance de todos los bolsillos, aunque ofrece diferentes opciones. Las tarifas por noche oscilan entre los 178 y los 288 dólares, dependiendo de los servicios incluidos y de si la habitación cuenta o no con vistas al mar. A esto hay que sumarle el llamado “Facility Fee”, un suplemento de aproximadamente 33 dólares por persona y noche que cubre el uso de determinadas instalaciones del hotel.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Durante su estancia, Sofía Suescun también ha compartido algunos detalles de su rutina diaria, especialmente en lo que respecta a la alimentación. A pesar de estar haciendo ayuno intermitente, la influencer ha confesado que han hecho una excepción: “Durante esta semana no hemos hecho ayuno porque nos pasamos el día quemando calorías”. Y es que entre paseos, playa y actividades, la pareja no ha parado ni un segundo.

En uno de sus stories, Sofía mostraba también uno de sus desayunos habituales en el hotel, compuesto por huevos, bacon, pavo, tostadas, fruta y leche con cereales. Un menú completo y energético. Además, ha enseñado las actividades que están haciendo durante su estancia en la “Ciudad Mágica”.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Paseos en barco por las aguas cristalinas, una visita al “Design district”, una exclusiva zona de Miami dedicada al lujo, moda, arte, arquitectura y gastronomía de alto nivel. Y no sin olvidarse de entrenar. La pareja de enamorados ha ido una mañana al “Muscle gym”, un gimnasio al aire libre equipado con barras y pesas para un entrenamientos completos con vistas al mar. Sofía y Kiko no pueden estar más felices disfrutando de su increíble viaje y compartiéndolo todo con sus seguidores.