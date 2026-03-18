Natalia Sette 18 MAR 2026 - 16:08h.

La ganadora de 'Supervivientes' sube una imagen para compartir con sus seguidores como va progresando su 'Villa Playa'

La inesperada publicación de Sofía Suescun y Kiko Jiménez: "Hemos sido padres"

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Sofía Suescun y Kiko Jiménez están construyendo la casa de sus sueños. Hace ya varios meses que anunciaron la noticia y desde entonces sus seguidores se mueren de ganas de ver como avanzan las obras. Es por ello que la ganadora de ‘Supervivientes 2018’ enseña a través de sus ‘stories’ cómo va la construcción de su chalé en la playa.

No es la primera vez que la influencer comparte algo relacionado con su ‘Villa Playa’ . No obstante, en el avance que ha publicado ahora se puede observar una increíble mejora. “Dios, vaya avance, que locura”, se puede observar que responde Sofía a la foto de cómo está su segunda residencia. Y es que la ganadora de ‘GH’ ha subido a sus redes sociales una captura de pantalla de la conversación en la que le informan de los progresos.

“Esta semana estará ya el hueco de la piscina hecho”, le dicen a la creadora de contenido adjuntando una foto. En la imagen se observa la fachada del increíble chalé y cómo una grúa está comenzando a levantar parte del suelo para el hueco de la piscina. “Y mira como va ya por fuera. Esto no para”, le ha escrito también quien la informa de los avances.

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Ella no puede estar más feliz, pues desea tenerla lista cuanto antes para poder disfrutar de ella en verano. “Es brutal cómo han avanzado en villa playa. A la que vengamos de Miami ya estará casi para entregar”, ha puesto ella sobre la captura. A la pareja le espera un alucinante viaje a la 'Ciudad Mágica' y a la vuelta probablemente puedan hacer uso del chalé situado en Csta Blanca.

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Por su parte, Kiko Jiménez ha reposteado el ‘storie’ de su chica y ha expresado la emoción que estos avances le producen. “Ayayayayyyy que ganas”, ha escrito ilusionado. Los enamorados llevan más de 6 años juntos y tenían claro que en algún momento de su vida construirían la casa de sus sueños cerca del mar y así lo han hecho. Ahora solo falta que terminen las obras y puedan comenzar a decorar a su gusto.