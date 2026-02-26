El truco de Sofía Suescun para tener un abdomen bien definido

Natalia Sette 26 FEB 2026 - 08:00h.

La exconcursante de 'Supervivientes', junto a Kiko Jiménez, enseña el aparato que utilizan ellos para mantener su abdomen bien definido

La firme respuesta de Sofía Suescun a las críticas por su físico y su "exceso de gimnasio"

Sofía Suescun lleva años compartiendo su estilo de vida con todos sus seguidores. Deporte prácticamente a diario, una dieta sana y equilibrada, mejoras como el calzado respetuoso y numerosos tratamientos de belleza son hábitos que ha ido incluyendo para sentirse mejor. Ahora, Kiko Jiménez, el novio de la exconcursante de ‘Supervivientes All Stars’, comparte su truco secreto para tener un abdomen bien definido.

Desde que abandonó por completo la televisión y los realities, la hija de Maite Galdeano se ha centrado en su carrera como creadora de contenido y ha centrado su Instagram en ‘lifestyle’. Junto a su chico, comparten sus entrenamientos, sus mejores recetas y tratamientos para que su cuerpo mejore por dentro y por fuera.

Su comunidad sabe que puede confiar en ella cuando recomienda algo a través de sus ‘stories’ en Instagram y esta vez no ha sido menos. “¿Pretendes tener el mejor abdomen del verano?”, le dice Kiko mientras la graba entrenando. En el video, Sofía levanta pesas y se puede observar como tiene algo que le rodea el abdomen. “Es mi secreto”, asegura ella mientras mira a cámara riéndose.

Lo que tiene atado al cuerpo es un cinturón de entrenamiento que favorece la estimulación de los abdominales para la construcción del músculo. El aparato promete un entrenamiento intensivo y potente, utilizando una innovadora tecnología que estimula los músculos abdominales centrales y laterales. Cuenta con 9 programas diferentes de 20 a 30 minutos, así como una intensidad ajustable de 0 a 40, permitiendo diseñar un entrenamiento de forma individual, adaptándose a lo que necesitas.

Su precio es de 60€ y parece que Sofía y Kiko están encantados con el cinturón y sus resultados. “Como lo usa eh”, termina diciendo el exconcursante de ‘Supervivientes’ grabando a su novia con el aparato. Si una cosa comparte la pareja, es el amor que ambos sienten por cuidar a su cuerpo y buscar siempre mejorar física e internamente.

La pareja muestra sin filtros su día a día y disfruta compartiendo con sus seguidores su estilo de vida. Aunque han llegado a recibir críticas por ello, los enamorados siguen centrados en su bienestar y en las cosas que les hacen felices: la construcción de su nueva casa, los entrenamientos en pareja, los paseos con sus perros y los días al sol en su piscina.