Natalia Sette 19 MAR 2026 - 13:20h.

La exconcursante de 'Superviviente' sube una foto de su físico y explica qué tipo de ayuno está siguiendo

Sofía Suescun enseña cómo avanzan las obras de su chalé en la playa

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Sofía Suescun ha dejado impactados a todos sus seguidores con una foto de su cuerpo. La ganadora de ‘Supervivientes’ dedica su perfil de Instagram, con más de 1,5 millones de usuarios, a compartir sus rutinas de gimnasio y recetas de comida sana. Ahora, enseña su escultural físico y Paula Echevarría reacciona. Además, desvela que lleva un tiempo haciendo ayuno intermitente.

Hace unas semanas, la ganadora de ‘GH 16’ subía a sus ‘stories’ una impactante imagen de su vientre hinchado. La que ha publicado ahora choca radicalmente con esa, pues la influencer vuelve a tener el abdomen completamente plano. Además de unas piernas y unos brazos definidos y musculosos.

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La extronista de ‘Mujeres y hombres y viceversa’ ha utilizado este post para compartir con sus seguidores que ha estado algunas semanas haciendo ayuno intermitente. “Llevo unas semanas haciendo ayuno 16/8 y me encuentro mejor que nunca: con más energía, más claridad mental, mejor digestión y siento menos hinchazón”, ha explicado abiertamente.

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Junto a la foto de su cuerpo, ha subido otras de sus recetas estrellas. Gazpacho, ensalada repleta de fruta y verdura, batidos de frutas e incluso marisco. Platos que la ayudan a estar saciada durante las horas que dura el ayuno. A pesar de llevar sólo unas semanas, ya ha empezado a notar los resultados. “También noto que descanso mejor y que tengo más control sobre el hambre durante el día”, ha dicho sincera.

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El ayuno intermitente es una estrategia nutricional que alterna periodos de ingesta con otros de ayuno. En el caso de Sofía, hace ayuno de 16 horas e ingesta de 8 horas. “Mi primera comida suele ser a las 15:00, la siguiente a las 18:00 y la última sobre las 22:00/23:00”, ha compartido con sus fans.

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La creadora de contenido deja claro que ella no es médico y que solo está compartiendo su experiencia, no recomendando a todo el mundo que lo haga. “Como siempre digo esta es mi experiencia, no soy médico y cada cuerpo es un mundo. Pero a mí, ahora mismo, me está funcionando muy bien”, ha terminado diciendo.

Las reacciones de sus seguidores y conocidos no han tardado en llegar. La primera que ha publicado un comentario ha sido Paula Echevarría, que alaba el cuerpo de la hija de Maite Galdeano. “Vaya bodie”, le escribe Paula. Sofía no tarda en contestarle: “Anda que el tuyo”. Otro que no dudó en reaccionar fue su chico, Kiko Jiménez: “Vaya cuerpazo tienes”, le ha puesto junto a una carita de sorprendido.

Aunque la mayoría de los comentarios son alabando su físico, hay muchas otras personas que le han recomendado que cambie su forma de ayunar. “Te vendrá mucho mejor no pasar de 14 horas de ayuno en mujeres por el sistema hormonal...y respeta siempre el ciclo del sol, come siempre desde la salida del sol hasta su puesta...y ayuna cuando no hay sol”, le ha dejado una usuaria. Muchos otros coinciden en que es mucho mejor ayunar por las noches y no por el día como hace Sofía.