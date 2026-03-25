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ORTEGA CANO

Más allá del baile con capote: todos las escenas virales que ha protagonizado José Ortega Cano

Más allá del baile con capote: todos los 'hits' virales de José Ortega Cano
Algunas de las escenas virales de Ortega Cano. Telecinco
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José Ortega Cano se ha hecho viral en las redes sociales por animarse a realizar un baile lleno de contorsiones en el suelo y con un capote como compañía, pero no es la primera vez que una de las escenas protagonizadas por el viudo de Rocío Jurado se convierte en un 'hit' en redes. En 'El tiempo justo' las han repasado todas y las puedes ver en el vídeo que encabeza este artículo, ¡dale al play!

'El tiempo justo' emite las imágenes del baile viral de Ortega Cano y Joaquín Prat reacciona
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Es muy conocido su 'estamos tan a gustito' y el mensaje que le lanzó a Ana María Aldón en 'El programa de Ana Rosa' diciéndole que quería salvar su matrimonio y tener una hija con ella: "Mi semen es de fuerza, ¡vamos a por la niña!". También se hicieron virales sus imágenes bailando flamenco y en las que calentaba antes de un evento taurino.

Ortega Cano se lo toma con humor

José Ortega Cano y Gloria Camila reaccionan a la viralidad de la 'performance' del torero en una iglesia: "Hay que reírse más y criticar menos"
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Al diestro le han preguntado por la viralidad de su baile de ayer en la Iglesia del Padre Ángel en Madrid y ha comentado que no le afectan las críticas. "A mí me gusta mucho el baile y hacer cosas, tampoco para que se te haga una disertación", ha dicho el torero, al que se le ha sumado su hija Gloria Camila, que también prefiere tomarse la situación con humor: "Hay que reírse más y criticar menos".

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