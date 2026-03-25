Ana Carrillo 25 MAR 2026 - 18:37h.

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José Ortega Cano se ha hecho viral en las redes sociales por animarse a realizar un baile lleno de contorsiones en el suelo y con un capote como compañía, pero no es la primera vez que una de las escenas protagonizadas por el viudo de Rocío Jurado se convierte en un 'hit' en redes. En 'El tiempo justo' las han repasado todas y las puedes ver en el vídeo que encabeza este artículo, ¡dale al play!

Es muy conocido su 'estamos tan a gustito' y el mensaje que le lanzó a Ana María Aldón en 'El programa de Ana Rosa' diciéndole que quería salvar su matrimonio y tener una hija con ella: "Mi semen es de fuerza, ¡vamos a por la niña!". También se hicieron virales sus imágenes bailando flamenco y en las que calentaba antes de un evento taurino.

Ortega Cano se lo toma con humor

Al diestro le han preguntado por la viralidad de su baile de ayer en la Iglesia del Padre Ángel en Madrid y ha comentado que no le afectan las críticas. "A mí me gusta mucho el baile y hacer cosas, tampoco para que se te haga una disertación", ha dicho el torero, al que se le ha sumado su hija Gloria Camila, que también prefiere tomarse la situación con humor: "Hay que reírse más y criticar menos".