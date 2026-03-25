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Conocemos las primeras reacciones a la reaparición televisiva de Ylenia Padilla, que volverá a Telecinco para dar su primera entrevista al programa '¡De viernes!'. Antonio Rossi ha puesto de manifiesto que son "cinco años" fuera de la televisión, de la que se marchó "en muy malas condiciones". "Si recordáis, se fue haciendo muchísimo ruido", aclara como podemos escuchar en el vídeo superior al cuerpo de esta noticia.

En un avance, la que fuera granhermana anuncia que "ha vuelto a su fe en Jesús". Joaquín Prat valoraba el gran cambio que ha hecho Ylenia Padilla, aunque con la duda de saber cómo se mostrará de nuevo ante el público. "Ese es el gran misterio, a qué Ylenia nos vamos a encontrar", dice Antonio Rossi, quien agrega que "dijo absolutas barbaridades en sus últimos días de televisión".

Jessica Bueno, sobre la referenica de Ylenia a su fe: "Quizás ha estado yendo a catequesis"

Sobre esto ha hecho hincapié el periodista Luis Pliego, quien ha querido lanzar un mensaje tras salir a la luz su reaparición televisiva. "Espero que pida perdón por las cosas que dijo", comparte. Leticia Requejo también opinaba sobre la personalidad. "En sus redes tuvo comentarios poco afortunados", asegura.

Jessica Bueno hacía referencia a sus palabras sobre su fe. "No me parece tan loco su fe a Jesús [...], quizás ha estado yendo a catequesis o impartiendo clases o yendo a misa", manifiesta.