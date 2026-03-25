Inés Gutiérrez 25 MAR 2026 - 20:00h.

Juan José Ballesta vio como, tras la denuncia en su contra, las puertas del cine se cerraron para él durante un tiempo

Archivada la causa contra el actor Juan José Ballesta por supuesta agresión sexual

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La vida está compuesta por etapas y no todas ellas son fáciles y satisfactorias de atravesar. Esto lo sabe muy bien el actor español Juan José Ballesta, que sabe lo que es disfrutar del éxito, pero también tener que empezar desde casi cero después de una época complicada.

Convertido en el actor del momento después de conseguir un premio Goya gracias a su interpretación en 'El Bola' cuando solo tenía 12 años, pronto vio que las cosas no eran tan sencillas como parecían y que tendría que trabajar muy duro para poder tener una carrera en el mundo de la interpretación. Así lo hizo, formando parte del reparto de series como Planta 4ª, Hispania o Servir y proteger, pero también de películas como 'Cabeza de perro' o 'Bruc'.

Durante toda su carrera ha compaginado su trabajo frente a las cámaras con otras ocupaciones, sabiendo que las cosas no siempre salen como uno quiere y el trabajo de actor no siempre es suficiente para poder pagar las facturas. El nacimiento de su hijo en 2007 hizo que sus prioridades cambiaran para siempre, si hasta el momento había sido el cine, a partir de entonces Juanjito pasó a ser lo primero para él.

Ha participado en diferentes concursos de televisión y fue su paso por Masterchef en 2020 lo que marcó el comienzo de una de esas etapas más complicadas de la vida de Ballesta, porque tan solo un año después confirmaba el final de su relación con Verónica, la madre de su hijo.

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En 2023 las cosas se complicaron todavía más para el intérprete porque, tras una denuncia y una detención, comenzaba el calvario del actor, esperando a que el juicio tuviera lugar para poder demostrar una inocencia que él defendió en todo momento. Un proceso largo que le cerró muchas puertas, puertas que el actor está dispuesto a volver a abrir una vez que todo ha quedado en el pasado.

El renacer de Juan José Ballesta tras el peor golpe de su vida

En el año 2023, una mujer le denunciaba por una supuesta agresión sexual tras una noche de fiesta en un local de copas de Parla. La Audiencia Provincial de Madrid acordaba el sobreseimiento de la causa y esta quedaba archivada en 2025. La jueza dictaminó que no existían indicios ni evidencia sobre los hechos denunciados y quedaba así cerrada una etapa muy dura para el actor, que en todo momento defendió su inocencia. "Siempre dije que no conocía a esa muchacha y que tendría la cabeza bien alta", aseguró en una entrevista en televisión una vez que pudo dejar atrás todo esto.

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Esta experiencia le afectó emocionalmente, pero también en lo laboral, "Se me cerraron todas las puertas por ser una persona que estaba relacionada con esos temas… Pasé una temporada muy mala". También lo pasó mal por su familia. "La vida a veces te golpea y tienes que seguir. La familia sufre, los comentarios a mi madre, a mi hijo…", un joven que ya tiene 18 años y parece haber escogido un camino muy diferente al de su padre, porque mientras que para Juan José padre la interpretación sigue siendo su pasión, su hijo prefiere dedicarse a otras cosas. "Juanjito está en el desguace trabajando y super a gusto, pero sí que me hubiera gustado que fuese actor", contó en 2025 en una entrevista para El Mundo.

Él es el primero que es consciente de que la profesión que ha escogido no es sencilla, ni constante, a veces los proyectos llegan y otras veces se te cierran todas las puertas. Durante su juventud, tuvo dudas sobre su profesión y durante un tiempo dejó de lado la interpretación por lo estresante que resultaba. Durante esa etapa fue, entre otras profesiones, marmolista y aprendió la importancia del trabajo y el esfuerzo. También que la interpretación era su gran pasión, por eso regresó, pero sabiendo que no era sencillo, por eso tiene otros negocios en paralelo.

Hace un tiempo, Ballesta tuvo junto con su socio un negocio de instalación de software para hostelería con códigos QR y pantallas LED, pero en la citada entrevista contó que ese proyecto no salió como esperaban y en 2026 tenía uno nuevo entre manos, esta vez relacionado con la hostelería: un catering al que han llamado Yantares.

"Es una empresa junto con dos socios. Ya estuve en 'MasterChef' y la cocina siempre me ha gustado. Como lo de las pantallas LED no iba bien, teníamos en mente montar algo relacionado con la cocina". Un proyecto que afronta con muchas ganas y gran ilusión, pero que siempre ocupará un segundo lugar en su lista de prioridades, su carrera como actor es lo principal: "A mi equipo del catering siempre les digo que si me sale algo, me marcho. Es mi vocación y lo mío".