Celia Molina 13 MAY 2026 - 15:29h.

El vídeo de la muerte de Ksenia Dobromilova se ha difundido por las redes sociales: en él, se ve el brutal atropello de la actriz

Ksenia estaba ejerciendo como fotógrafa en un anuncio con motos, cuando uno de los conductores perdió el control y la arolló

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El diario 'The Sun' se ha hecho eco de la trágica muerte de Ksenia Dobromilova, una actriz, modelo y fotógrafa rusa que se encontraba filmando una escena de motociclismo en una carretera del centro de Moscú cuando fue brutalmente atropellada por uno de los vehículos. Ksenia, de 34 años, estaba agachada frente a las motos en movimiento para tener una mejor perspectiva visual con su cámara cuando uno de los motoristas, al hacer un caballito y perder el control, la arrolló a su paso.

Era ella la que, como fotógrafa, estaba grabando un anuncio, con el fin de subirlo a las redes sociales. Pensando que no corría ningún riesgo, su hija pequeña acudió con ella al set de rodaje, siendo testigo de su brutal accidente. Según publica el medio británico, los paramédicos lucharon por salvar la vida de la actriz, pero falleció trágicamente en la ambulancia de camino al hospital.

Su hija pequeña fue testigo del atropello mortal

Ksenia era una apasionada de las motos y solía grabar y fotografiar este deporte de riesgo. La mañana de su muerte les dijo a sus seguidores de Instagram que tenía previsto "grabar algunas acrobacias" ese mismo día. Nada le hacía pensar que uno de los conductores, llamado Maxim Zaviryukha, iba a perder el control de la motocicleta mientras hacía un caballito, saliendo él también despedido por los aires.

Maxim sufrió heridas leves, entre ellas contusiones en el hombro y el brazo y un esguince de tobillo, pero rechazó recibir atención médica. Por ahora, se encuentra bajo arresto domiciliario y se enfrenta a una investigación penal, que alcanzaría los cinco años de cárcel si es declarado culpable de infringir las normas de tráfico y de homicidio por negligencia.

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Según informa 'The Sun', el detenido aseguró a la policía que la colisión mortal fue un accidente y que era "amigo de la víctima". Mientras Maxim permanece custodiado en su domicilio, la policía de Rusia está esclareciendo si no estaban garantizadas las medidas de seguridad correspondientes para hacer una grabación en carretera.

Durante su carrera profesional, Ksenia actuó en el Teatro Moon de Moscú y en el Teatro Musical, pero la actriz era más conocida por protagonizar el videoclip de 'War Girl', del dúo de rap HammAli & Navai. De hecho, el rapero ruso ha rendido homenaje a la bella modelo tras su trágica muerte en la capital rusa.