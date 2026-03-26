Manuel Cortés hablará de Rocío Flores y Gloria Camila, Ylenia Padilla reaparece y tres parejas de 'Casados a primera vista' cuentan detalles de su nueva vida: el viernes 27 de marzo en '¡De viernes!'

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Manuel Cortés va a contar en '¡De viernes!' toda la verdad del conflicto entre Rocío Flores y Gloria Camila: "Para Gloria, Rocío ha sido más que una hermana, pero se ha aprovechado de ella y la ha usado de apagafuegos. Gloria ha utilizado a Rocío en otras relaciones para cubrirla y esto ha terminado en una pelea muy fuerte" . El invitado también revelará la verdadera cara de la hija de Rocío Jurado: "Estando con Gloria en mi casa, ella ha llamado a Álvaro desde otra habitación; yo he mentido a Álvaro en su cara por protegerla". Y añade: "Es una lianta, se moría por mí y no paraba de engañarme; le deseo lo mejor, pero lejos de mí".

Ylenia Padilla reaparece y rompe su silencio tras casi seis años alejada de los medios con su entrevista más dura y sincera. En el Scoop de la semana y tras reconocer haber estado paralizada por el miedo y el dolor, da un paso al frente para desvelar sin censura los verdaderos motivos que la llevaron a alejarse de la televisión, responder a todas las acusaciones que se han vertido sobre ella y repasar sus inicios, sus mejores años en el medio y su decadencia televisiva.

Rocío Flores, atenta a la entrevista que concederá Manuel Cortés, volverá a sentarse junto a José María Almoguera y María Jesús Ruiz, entre otros colaboradores, para valorar la última hora con imágenes inéditas de 'Supervivientes 2026'.

Ana y Luija, Estefanía y Stefan y Laura Lorenzo, las tres parejas que han culminado con éxito la experiencia de 'Casados a primera vista', ofrecerán en plató nuevos detalles de cómo es su nueva vida juntos y harán balance de lo vivido durante el exitoso programa de Telecinco.