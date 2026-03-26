Lidia González 26 MAR 2026 - 13:09h.

El colaborador de ‘En todas las salsas’ lee, en exclusiva, un fragmento del tercer libro de Tomás Páramo

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Tomás Páramo está a punto de sacar su próximo libro y Pedro Jota, colaborador de ‘En todas las salsas’ y amigo del escritor, ha hablado con él. En exclusiva para el programa, el periodista ha hecho un avance de un fragmento del ejemplar y ha contado todos los detalles al respecto. Tras sus anteriores publicaciones, se embarca en su tercera obra y los presentes en el plató no han dudado en pronunciarse al respecto. ¡Dale al play y no te pierdas nada, en el programa completo, disponible en Mediaset Infinity!

Después de que el videopodcast mostrase todo lo que no se ha visto de su casa con María G. de Jaime, ha llegado el momento de hablar del nuevo proyecto del escritor, que saldrá a la luz a principios de abril. “Parece que quiere despegarse de la era influencer”, comienza introduciendo Vai, presentadora del programa. Pedro Jota ha hablado con Tomás y ha querido poner sobre la mesa algunas líneas que le ha pasado, en exclusiva: “Me mandó algunas páginas”.

“Va a ser un libro muy chulo, son reflexiones”, asegura el colaborador de ‘En todas las salsas’. Después de haber tenido una conversación con él y haber leído algunas partes de su nuevo proyecto, el periodista analiza su contenido: “Es un libro de él para él”.

Pedro Jota habla de la relación de Tomás Páramo y sus amigas influencers

Últimamente se ha estado hablando mucho de la relación de Tomás Páramo con sus amigas influencers. Especialmente, se ha señalado su relación con María Pombo, quien tuvo una polémica relacionada con la lectura hace poco. Pedro Jota se ha mostrado muy tajante a la hora de aclarar este asunto y ha respondido a todo: “Tiene muy buena relación con todas sus amigas”. ¡Dale al play y descubre todos los detalles, en el programa completo, disponible en Mediaset Infinity!