11 MAR 2026 - 15:57h.

Pedro Jota desvela cómo están gestionando el futbolista y la influencer la delicada situación que atraviesan

Álvaro Morata y Alice Campello siguen dando mucho de qué hablar desde que se confirmara su ruptura definitivamente. Especialmente ahora, tras la felicitación del futbolista a la modelo, han saltado las alarmas sobre el difícil momento que atraviesa su relación tras su separación. Pedro Jota, colaborador de ‘En todas las salsas’ trae toda la información al respecto y lo cuenta, en exclusiva. ¡Dale al play y no te pierdas nada, en el programa completo, disponible en Mediaset Infinity!

A pesar de querer tener un gesto público con la que fuera su pareja, el futbolista ha desatado los rumores de una complicada situación entre ellos debido a lo escueta que ha sido su felicitación de cumpleaños. Pedro Jota, que desveló los pasos a seguir para oficializar su divorcio, ha dado un paso más allá y confirma la realidad que están viviendo: “Se llevan regular”.

“Están teniendo un trance de separación”, asegura el colaborador de ‘En todas las salsas’ tras opinar sobre la última polémica en la que se han visto envueltos. El creador de contenido explica cómo está gestionando esta delicada situación cada una de las partes.

