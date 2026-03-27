Sofía Suescun responde a las críticas por entrenar estando de vacaciones

Natalia Sette 27 MAR 2026 - 09:00h.

La exconcursante de 'Supervivientes' defiende su estilo de vida y carga contra aquellos que lo critican

Sofía Suescun enseña su escultural físico y Paula Echevarría reacciona

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Sofía Suescun se ha ido de viaje a Estados Unidos junto a Kiko Jiménez. Los exconcursantes de ‘Supervivientes’ se están alojando en un espectacular hotel en pleno Miami Beach. Además de estar haciendo actividades propias de turistas, la pareja también está haciendo ejercicio todas las mañanas. Esto ha sorprendido a sus seguidores y no para bien, las críticas por entrenar estando de vacaciones no han tardado en llegar.

La exconcursante de ‘Gran Hermano’, acostumbrada a recibir malos comentarios constantemente , no ha dudado en contestar a través de sus ‘stories’. “Otros como este, parece que si estás de vacaciones (que ni siquiera sabe si lo estoy) hay que dejar de entrenar”, ha comenzado escribiendo sobre la captura de pantalla de uno de los mensajes negativos.

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Sofía no duda en defender su estilo de vida: “Que entrenes 1h al día no significa que estés 24h entrenando”. La influencer ha querido dejar claro que la idea de hacer ejercicio durante un viaje no implica obsesión o incapacidad para desconectar. De hecho, la pareja ha demostrado que compagina perfectamente el ocio con el deporte, disfrutando tanto de planes turísticos como de su rutina fitness.

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Pero las críticas no se han quedado ahí. Según ha explicado la propia Sofía, algunos comentarios han ido más allá, llegando incluso a calificarlos de “vigoréxicos” o “obsesionados con el ejercicio”. Un tipo de acusaciones que no le han sentado nada bien y ante las que ha reaccionado con firmeza. “Por no hablar de varios despectivos que si vigoréxicos, obsesionados con el ejercicio…”, ha compartido visiblemente molesta.

Harta de callar y soportar críticas, la creadora de contenido estalla: “Lo peor de todo es que esta persona de saludable tendrá poco y estará escribiendo el mensaje desde el sofá de su casa sin ganas de vivir”. Sofía no puede estar más a gusto con su estilo de vida. Le encanta combinar el deporte con una alimentación saludable y parece que no va a dejar que nadie le cuestione sobre sus hábitos.

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Para ella, entrenar no es una obligación, sino una parte más de su día a día, incluso cuando está al otro lado del mundo disfrutando de unas vacaciones. Es por ello que esto no le ha impedido seguir compartiendo videos donde aparece entranado. En pleno Miami Beach, la pareja ha encontrado un 'Muscle gym' que les ha permitido entrenar en un ambiente paradisiaco.