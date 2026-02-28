Antía Troncoso 28 FEB 2026 - 18:46h.

La exconcursante de 'Supervivientes' explota en sus redes sociales contra las críticas que recibe por su alimentación: "Gilipolleces"

El truco de Sofía Suescun para tener un abdomen bien definido: “Es mi secreto”

¡Sofía Suescun ha explotado! La que fuera ganadora de 'Gran Hermano 16' y 'Supervivientes 2018', harta de las numerosas críticas que recibe en sus redes sociales por su alimentación, ha decidido plantarse ante los haters y responder de manera contundente a todos los que cuestionan sus hábitos alimenticios, llegando a afirmar que padece algún trastorno.

Desde que saltó a la fama en el año 2015 durante su participación, junto a su madre, Maite Galdeano, en 'GH 16', Sofía Suescun ha cosechado una comunidad de fans muy leales con los que comparte, por medio de sus redes sociales, su estilo de vida, basada en deporte, prácticamente a diario, y una dieta sana y equilibrada.

Además, de mostrar cuál es su rutina diaria para mantenerse saludable, la creadora de contenido suele enseñar a sus seguidores algunos de sus secretos para mantenerse en un buen estado físico. Por ejemplo, la semana pasada Sofía Suescun mostraba cómo hace para tener "un abdomen bien definido".

Lo hacía a través de una historia de Instagram en la que la influencer aparecía levantando unas pesas mientras un aparato rodeaba su abdomen. "Es mi secreto", decía Sofía Suescun sobre este objeto que se trataba de un cinturón de entrenamiento que favorece la estimulación de los abdominales para la construcción del músculo.

Sofía Suescun responde a las críticas por su alimentación

Sin embargo, son muchos los usuarios que se han mostrado muy críticos con los hábitos alimenticios y el estilo de vida que la influencer muestra en sus redes. Tantos han sido los comentarios, algunos de ellos lanzando graves acusaciones, que Sofía Suescun ha llegado a su límite, viéndose obligada a responder a todos estos 'haters':

"Leo muchas gilipolleces en 'X' sobre que si soy vigoréxica, que calculo todo lo que como, que tengo TCA...", comenzaba escribiendo la influncer a través de una historia de Instagram, negando tajantemente que padezca tales trastornos alimenticios como la vigorexia, que se refiere a la obsesión patológica por conseguir un cuerpo musculoso, realizando ejercicio excesivo y dietas desequilibradas.

"Si supierais todo lo que como, cambiaríais de opinión. Saber comer alimentos, significa alimentarse, amigos", aseguraba Sofía Suecun. Asimismo, la influencuer subía otra publicación en la que mostraba todo lo que iba a "zamparse de buena mañana", demostrando que sigue una alimentación saludable, nutritiva y abundante.