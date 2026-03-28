Fiesta 28 MAR 2026 - 18:28h.

Kely Mor da los detalles de su relación con Amador Mohedano y muestra los mensajes que le enviaba

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Después de treinta años de amor, el matrimonio de Rosa Benito y Amador Mohedano terminó de la peor manera posible: de hecho, la propia Rosa Benito confesó hace poco en '¡De viernes!' el motivo por el cual decidió bloquearle. Durante muchos años, a Amador se le ha acusado de haber sido infiel a Rosa, aunque él nunca se ha mostrado muy claro al respecto. Algunas de las mujeres que han pasado por la vida del hermano de Rocío Jurado hablaron, pero ahora 'Fiesta' da un paso más adelante mostrando los mensajes que demostrarían que Amador Mohedano fue desleal a la Benito.

Tras separarse, Amador Mohedano se vio envuelto en varios escándalos amorosos. Es más, hasta la propia Rosa Benito se ha visto salpicada por un supuesto pico entre ellos que alguien grabó. Durante mucho tiempo, trató de reconquistar a Rosa para recuperar su amor y volver a ser un matrimonio feliz. Pero 'Fiesta' ha tenido acceso a unos mensajes que Amador le habría enviado a una mujer en torno al mes de junio del año 2013. Esta mujer es Kely Mor, quien asegura haber sido amante de Amador mientras que él aún estaba con Rosa (aunque no vivían juntos, según nos confiesa).

Kely Mor da los detalles de su relación con Amador Mohedano

Kely Mor confiesa en 'Fiesta' que, cuando él conoció a Amador Mohedano, no vivía con Rosa Benito. Él vivía en Chipiona y ella en Madrid. Aún estaban casados y ya habían vivido varios enfrentamientos. Estaban distanciados, pero Amador trataba de reconquistarla y le pedía continuamente que le diera una oportunidad, aunque ahora salen a la luz los mensajes que le enviaba a Kely en los que le decía cosas como 'qué ganas tengo de verte', 'qué bonita eres' o 'a ver cuándo vienes a verme'.

Kely Mor asegura que fue a Chipiona ante las insistencias y las llamadas de atención de Amador, aunque desconfiaba de que les pillara la prensa, pues estaba continuamente haciendo guardia en casa de Amador. Finalmente, fueron pillados juntos y salieron juntos unas fotografías de ella en casa de él. Kely desvela que, en sus conversaciones, Amador hablaba mal de Rosa y le confesaba que le trataba muy mal. Asegura que todos los gastos se pagaban con el dinero de Rosa Benito y dice sentirse muy decepcionada con ambos, pues siente que ha sido utilizada por los dos. ¡La entrevista completa con sus reveladoras palabras, en el vídeo!

Amador Mohedano reacciona a las palabras de Kely Mor en 'Fiesta'

Amador Mohedano se ha puesto en contacto con Marisa Martín Blázquez. Está muy enfadado por la entrevista de Kely Mor en 'Fiesta' y le dice a la colaboradora que "es absolutamente vergonzoso, que qué poca vergüenza y que me parece mentira que nos creamos el discurso de Kely Mor".