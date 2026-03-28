Fiesta 28 MAR 2026 - 17:26h.

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Un nuevo bombazo sale a la luz en 'Fiesta' después de la polémica entrevista que concedió ayer Manuel Cortés en ‘¡De viernes!’, donde contó toda la verdad sobre su relación con Gloria Camila, confesando su amistad especial con ella durante más de 7 años y asegurando que la hija de Rocío Jurado fue infiel a casi todas sus parejas con él.

En la entrevista con Bea Archidona y Santi Acosta, Manuel Cortés habló sobre su decepción con Gloria Camila por “dejarlo a los pies de los caballos” en los diferentes platós de televisión mientras que, a su actual pareja, Álvaro García, lo ha defendido siempre, incluso cuando no estaban juntos. Dolido por todo lo que ha callado y por la actitud que Gloria ha tenido con él, el hijo de Raquel Bollo destapó la verdadera cara de Gloria.

Sin embargo, hay una información que el propio Manuel Cortés desconoce y que aumentaría aún más su enfado con Gloria Camila. Una noticia que Pipi Estrada ha desvelado en el programa de Emma García. Y es que, según el colaborador, un misterioso hombre se puso ayer en contacto con él, asegurando que él también "ha estado involucrado" con Gloria durante su triángulo con Manuel y Álvaro. ¿De quién se trata?

Todos los datos sobre el tercer hombre de Gloria Camila

En el plató, Pipi Estrada ha hablado sobre este tercer y misterioso hombre: "En el mismo tiempo de Álvaro y Manuel hay una tercera persona", ha comenzado explicando, para seguidamente desvelar datos muy reveladores acerca de la identidad de este otro "amigo especial" de Gloria Camila.

"Es una persona que trabaja en la seguridad de conciertos. Ha estado en la seguridad de Manuel y de otros artistas", ha afirmado el colaborador del programa de los fines de semana en Telecinco. También, Pipi Estrada ha dejado muy claro que, pese a que Manuel Cortés conoce "mucho y muy bien" a este hombre, "no está al día de esta situación".

Asimismo, Pipi ha asegurado que ha podido ver mensajes de este hombre con Gloria y ha contado el contenido de estas conversaciones: "Un día Gloria le escribe y le dice que le diga a Álvaro que son amigos y que no tienen ningún tipo de relación". Por este mismo motivo, el colaborador ha contado: "Lo que él hacía si ocurría esa llamada era decir que se conocían, que eran amigos y que no existe nada más, pero según él, sí ha estado con Gloria".