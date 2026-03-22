Fiesta 22 MAR 2026 - 20:31h.

El título y portada del libro de Edmundo Arrocet indigna a la presentadora y colaboradores de 'Fiesta'

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Hace unas semanas, 'Fiesta' se hizo eco de las intenciones de Edmundo Arrocet de publicar un libro en el que hablar sus vivencias junto a María Teresa Campos. Quiere contar su historia, su verdad, pero se encontraba con un problema que estaba ralentizando el lanzamiento: no puede utilizar el nombre de María Teresa Campos ni fotografías suyas porque todos los derechos los tienen sus hijas, Terelu campos y Carmen Borrego, herederas universales de los derechos de imagen de su madre. Ahora, hemos podido conocer el título y portada del libro, lo que ha dejado muy impresionada a Emma García.

La presentadora de 'Fiesta' se ha quedado en shock y no ha podido disimular su sorpresa ni callarse lo que pensaba al respecto en cuanto ha conocido el título que estaría barajando Edmundo Arrocet para su libro. Ha sido María Eugenia Yagüe quien ha aportado este dato en el programa, en exclusiva, después de que el propio Bigote Arrocet se pusiese en contacto con ella para proponerle escribir el prólogo del mismo. Pero la periodista, al conocer el título del libro, ha rechazado la oferta de forma muy tajante: "Con ese título, yo no se lo hago".

La reacción de Emma García al conocer el título y portada del libro de Edmundo Arrocet

"Yo no doy crédito", ha expresado Emma García. María Eugenia Yagüe le ha preguntado que por qué, que si le parecía terrorífico, a lo que la presentadora ha respondido que sí. "No me gusta", "qué falta de respeto", "es algo absolutamente innecesario" son algunos de los comentarios que escuchamos en boca de los colaboradores de 'Fiesta' cuando reaccionan al escuchar este polémico título que, sin duda, va a generar mucha controversia. Kike Calleja va más allá y propone un título diferente para este libro en el que lanza un claro zasca a Edmundo.

Por si esto fuera poco para Emma García, la presentadora de 'Fiesta' ha aumentado su nivel de shock al ver la portada de este libro: "¿Esta es la portada que se baraja? Madre mía. ¿La has visto? (le pregunta a una mujer presente entre el público del plató). Pues, si la ves, te mueres". Tras esto, Emma se acerca hasta la mujer y le enseña la imagen. "Qué poca vergüenza. Un poco de respeto. Fíjate cuando lo vean las hijas. Es una vergüenza", ha sido la espontánea reacción de esta mujer llamada Manuela.

"Yo me he quedado...", continúa diciendo Emma García. "Es que... es que yo no doy crédito, Manuela. No me esperaba esto. Es que es todo, es el título y esto que no se puede ni describir. Estoy un poquito... os lo digo de verdad, eh. Si esa es la portada, que con el título ya se me había quedado un poquito aquí, y ya la portada... No tengo palabras. No doy crédito a lo que he visto".

La portada de este libro "podría ser constitutivo de delito"

Por su parte, Alejandro Entrambasaguas apunta que, si esa portada viese la luz "podría ser constitutivo de delito contra el derecho al honor porque, aunque (María Teresa Campos) haya fallecido, sus hijas podrían ejercer ese derecho". Descubre, dándole al play del vídeo, el nombre del título que baraja Edmundo Arrocet y que ha generado tanta polémica en el plató de 'Fiesta'.