Cantora ya está vendida: los datos del comprador y el nuevo uso que se le dará a la finca de Isabel Pantoja

Fiesta 22 MAR 2026 - 19:24h.

Mónika Vergara ha contado en exclusiva en 'Fiesta' que Cantora ya no pertenece a Isabel Pantoja y Kiko Rivera

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La finca Cantora ya no es de Isabel Pantoja y tampoco del banco. Mónika Vergara ha traído hasta 'Fiesta' una información exclusiva que tiene a la archiconocida finca gaditana como protagonista: el que fuera hogar de Isabel Pantoja y de Paquirri ha cambiado finalmente de dueño.

Mónika Vergara tiene los detalles de la transacción y explica que el comprador es un empresario de origen libanés y nacionalidad francesa que desde hace meses estaba interesado en adquirir la deuda de la finca Cantora, propiedad de Isabel Pantoja, y que ya intentó comprarle su parte a Kiko Rivera por 250.000 euros.

Kike Calleja también maneja información al respecto de la venta y sabe la cifra exacta que este empresario ha pagado por la ya ex finca de Isabel Pantoja:

"Esto estaba en negociaciones desde hace un mes, es 1.200.000 euros lo que ha pagado este señor, se ha tardado mucho en firmar porque, al ser una persona extranjera, ha tenido que pasar un registro anti blanqueo para acreditar la procedencia del dinero. Este señor le había hecho una oferta a Kiko Rivera por su parte que él había aceptado, pero en esa llamada que se ha producido entre madre e hijo Isabel le pide a su hijo que no acepte ese dinero, que ella ya buscaría inversores".

De ser así, la tan comentada y reciente reconciliación entre madre e hijo no solo habría tenido un sentido sentimental, si no que habría intereses económicos detrás.

¿Cuál será el nuevo uso de Cantora?

Mónika Vergara ha podido saber además lo que el nuevo dueño de la finca Cantora pretende hacer con ella. Al parecer, este empresario de origen libanés estaría pensando en montar "una yeguada" en el espacio que durante años ha sido el hogar de los Rivera primero y de los Pantoja después.